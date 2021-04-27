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    • 27.04.2021 14:12
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    • 27.04.2021 14:12
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    ve defteri için kapandı ama yerine gelen isim fena! Bir sen eksiktin izleyici karardan memnun değil

    'in sevilen yarışma programı 'de depremi yaşanıyor... 'in 3.sezonunun çok sevilmesi sonrası yayınlanmayan O Ses Türkiye'nin yakın zamanda başlaması planlanıyor ancak 'Hadise'siz... Yarışmadan jüri üyesi arkadaşı 'in eşi 'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen ve zor günler geçiren Hadise'nin O Ses Türkiye'de yer almayacağı ve yerine başka bir jüri üyesi getireceği iddia edildi. O isim ise izleyiciler arasında tepki topladı. İşte detaylar...

    O Ses Türkiye ve TV 8 defteri Hadise için kapandı

    O Ses Türkiye ve TV 8 defteri Hadise için kapandı ama yerine gelen isim fena! Bir sen eksiktin izleyici karardan memnun değil... TV 8 'in sevilen ses yarışması O Ses Türkiye'de deprem... Hadise'nin, Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddialarının ardından O Ses Türkiye'deki geleceği merak konusuydu. Zira bu iddialar öncesinde Hadise, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk 4'lüsü jüri koltuğuna oturacaktı. Ancak şimdi çarşı pazar karıştı. İşte detaylar..

    Ekranların iddialı programları arasında yer alan TV8'in ilgiyle takip edilen yarışma programı O Ses Türkiye'de kimsenin beklemediği gelişmeler yaşanıyor.

    Son günlerde Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddiası ile gündemde düşmeyen Hadise detayı ağızları açık bıraktı.

        Pop müziğinin ünlü ismi Hadise basına yansıyan iddiaların aldığı kararla herkesi şoke etti.

        O Ses Türkiye yarışma programında jüri üyeliği yapan şarkıcı Hadise jüri üyeliğinden ayrıldı.

        Çıkan iddiaların ardından Hadise çok sert bir açıklama yapmıştı…

        Yasak aşk iddialarının ardından yaptığı açıklamada "Kimse benim şerefimi ve namusumu lekeleyemez" diyen Hadise konuyla ilgili yapılan haberlere yayın yasağı getirmek istemiş ancak talebi mahkeme tarafından reddedilmişti. Peki ama Hadise'nin yerine hangi isim O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapacak?
            İçişlerinden 'tam kapanma' genelgesi!
            Haberler Televizyon O Ses Türkiye ve TV 8 defteri Hadise için kapandı ama yerine gelen isim fena! Bir sen eksiktin izleyici karardan memnun değil