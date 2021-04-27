O Ses Türkiye ve TV 8 defteri Hadise için kapandı ama yerine gelen isim fena! Bir sen eksiktin izleyici karardan memnun değil... TV 8 'in sevilen ses yarışması O Ses Türkiye'de deprem... Hadise'nin, Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddialarının ardından O Ses Türkiye'deki geleceği merak konusuydu. Zira bu iddialar öncesinde Hadise, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk 4'lüsü jüri koltuğuna oturacaktı. Ancak şimdi çarşı pazar karıştı. İşte detaylar..
Ekranların iddialı programları arasında yer alan TV8'in ilgiyle takip edilen yarışma programı O Ses Türkiye'de kimsenin beklemediği gelişmeler yaşanıyor.
Son günlerde Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddiası ile gündemde düşmeyen Hadise detayı ağızları açık bıraktı.