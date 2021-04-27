O Ses Türkiye ve TV 8 defteri Hadise için kapandı ama yerine gelen isim fena! Bir sen eksiktin izleyici karardan memnun değil... TV 8 'in sevilen ses yarışması O Ses Türkiye'de deprem... Hadise'nin, Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddialarının ardından O Ses Türkiye'deki geleceği merak konusuydu. Zira bu iddialar öncesinde Hadise, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk 4'lüsü jüri koltuğuna oturacaktı. Ancak şimdi çarşı pazar karıştı. İşte detaylar..