Salı günlerinin efsanesi haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna yeni isimleri katmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz hafta usta oyuncu Ali İpin'i kadrosuna dahil eden dizi bu hafta yine bomba bir isimle geliyor. Erdinç Güler diziye Volkan rolüyle dahil oldu. Peki, EDHO Volkan kimdir? Volkan'ı canlandıran Erdinç Gülener kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ERDİNÇ GÜLENER KİMDİR?

Erdinç Gülener 26 Ocak 1971 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini İzmit'te tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk ana sanat dalını kazanıp 1997 yılında bu okuldan mezun oldu.

İşte hayatına dair bilgiler;