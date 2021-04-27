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    • Televizyon
    • 27.04.2021 11:33
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    • 27.04.2021 11:33
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    ? Volkan'ı canlandıran , kaç yaşında, nereli?

    ATV ekranlarında yayınlandığı günlere damgasını vurmaya devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yine bomba bir transfere imza attı. Kurtlar Vadisi Pusu ve Kertenkele dizilerinden tanıdığımız dizinin kadrosuna Volkan karakteriyle dahil oldu. Peki, ? Volkan'ı canlandıran , kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

    EDHO Volkan kimdir?

    Salı günlerinin efsanesi haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna yeni isimleri katmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz hafta usta oyuncu Ali İpin'i kadrosuna dahil eden dizi bu hafta yine bomba bir isimle geliyor. Erdinç Güler diziye Volkan rolüyle dahil oldu. Peki, EDHO Volkan kimdir? Volkan'ı canlandıran Erdinç Gülener kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

    ERDİNÇ GÜLENER KİMDİR?

    Erdinç Gülener 26 Ocak 1971 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini İzmit'te tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk ana sanat dalını kazanıp 1997 yılında bu okuldan mezun oldu.

    İşte hayatına dair bilgiler;

    Aynı yıl Devlet Tiyatrolarının açtığı sınavı kazandı ve Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı. 8 yıl sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı.

    2014 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevine devam etmektedir. Oyuncu 2013-2014 sezonlarında ''Kurtlar Vadisi Pusu'' adlı dizide ''Müfettiş Kane'' rolünde oynamış, 220. bölümde ölerek diziden ayrılmıştır.

        Erdinç Gülener daha sonra ''Kertenkele'' adlı dizide ''Ünsal Komiser'' rolünü oynamış, 71.bölümde (2.sezonun finali) ölerek diziden ayrılmıştır.

        Gülener, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitmenliği yapmıştır.

        DİZİ

        Yeni Evli (2007) Payidar
        Canan (2010-2011) Selim
        Ben Onu Çok Sevdim (2013-2014) Ferit Alnar
        Kurtlar Vadisi Pusu 8. Sezon (2013-2014) Müfettiş Richard Kane (204.Bölüm-220.Bölüm)
        Kertenkele (2014-2016) Komiser Ünsal (1.Bölüm-71.Bölüm)
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            Haberler Televizyon EDHO Volkan kimdir? Volkan'ı canlandıran Erdinç Gülener kimdir, kaç yaşında, nereli?