Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 27.04.2021 16:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.04.2021 16:49
    ABONE OL

    'da milat gibi yeni bölüm izleyici hop oturup hop kalkacak! Son karar verildi taş üstünde taş kalmayacak

    ekranlarının fenomen dizisi , çarşamba akşamları liderliğine el sürdürmüyor. Başrolünü yakışıklı oyuncu 'in üstlendiği Kuruluş Osman'ın her yeni bölümü merak bekleniyor, fragmanları yakından takip ediliyor. Ancak Kuruluş Osman'ın 28 Nisan akşamı yayınlanacak yeni bölümde artık hiçbir şey eskisi gibi kalmayacak. Adeta bir milat niteliğinde olacak Kuruluş Osman yeni bölüm için seyirci şimdiden sabırsızlanıyor. Kuruluş Osman'da karar verildi, herkes şok olacak! İşte detaylar...

    Kuruluş Osman'da milat gibi yeni bölüm!

    Kuruluş Osman'da milat gibi yeni bölüm izleyici hop oturup hop kalkacak! Son karar verildi taş üstünde taş kalmayacak... Çarşamba akşamlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'da dengeler altüst olacak, seyirci oturduğu yerde heyecana boğulacak. Her hafta birbirinden heyecan dolu sahneleriyle göz dolduran, oyuncu kadrosu ve senaryosuyla hayran bırakan Kuruluş Osman için 28 Nisan akşamı bambaşka bir kapı açılacak ve dengeler yeniden kurulacak. İşte haberin detayları.

    ATV ekranlarının son dönemdeki en ilgi çeken yapımlarından biri olan Kuruluş Osman dizisinde şok gelişmeler yaşanıyor. Yapımcılığını, proje tasarımını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Kuruluş Osman dizisinde heyecan dolu sahneler ekranlara gelecek.

    Yönetmen kodluğunda Metin Günay'ın yer aldığı ve başrollerinde de başarılı oyuncu Burak Özçivit'in oyunculuk performansını sergilediği Kuruluş Osman dizisinde bugüne kadarki en muhteşem bölüm yaratıldı. Bu bölümün şimdiden dizi tarihinde bir milat olacağı konuşuluyor.

        İzlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde yeni bölüm heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin milyonlarca hayranı bu bölüm karşısında nefeslerini tutacak. Savcı Bey hakkında yaşanan o gelişmeler Kuruluş Osman izleyicilerine adeta şok yaşattı.

        ATV ekranlarının fenomen dizisi, her çarşamba akşamında milyonları ekran başına toplamaya devam ediyor. Kuruluş Osman 56. bölüm detayları da milyonları hayran bırakmaya devam edecek.

        Büyük bir ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanını gören sosyal medya kullanıcıları "artık Kuruluş Osman bitiyor, yeni Kuruluş Osman başlıyor!" yorumlarıyla yaşadıkları heyecanı paylaştı. Bundan önceki bölümler artık eski Kuruluş Osman olarak anılacak ve yeni bölümler heyecan dolu sahneleriyle milyonların gönlünde taht kurmaya devam edecek.

            İkinci sezonunda da seyircilerden büyük bir ilgi gören ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisinde 28 Nisan 2021 Çarşamba gününde ekrana gelecek yeni bölüm fragmanı sosyal medyada gündeme oturdu.

            Sevilen dizininin 56. bölümünde yaşanacaklar dizi tarihinde bir milat olarak nitelendirildi. Osman Bey ve Alplerinin Bizans ile Moğol ittifakı karşısında girdikleri ölüm kalım savaşı herkesi çok şaşırttı. Fragmanda Osman Bey'in ağabeyi Savı Bey Bizans komutanı Kalonoz tarafından sırtından hançerlenince Kuruluş Osman hayranları büyük bir şaşkınlık yaşadı. "Gece bir düş gördüm. Babam Söğüt'e geldiği vakit diktiği çınarın altında beni beklerdi" sözlerini söyleyen Savcı Bey'in ölüp ölmediği merak konusu oldu.



            Bu fragman karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen Kuruluş Osman hayranları da sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekti. "böyle bir şey olamaz, artık Kuruluş Osman'ın önceki bölümlerinde heyecanlandığım için üzüleceğim, kalbim şimdiden hızlandı" gibi yorumlar yapan dizininin izleyicileri yeni bölümü iple çekiyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Thodex şüphelilerinin ifadeleri ortaya çıktı!
            Haberler Televizyon Kuruluş Osman'da milat gibi yeni bölüm izleyici hop oturup hop kalkacak! Son karar verildi taş üstünde taş kalmayacak