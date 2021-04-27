Sevilen dizininin 56. bölümünde yaşanacaklar dizi tarihinde bir milat olarak nitelendirildi. Osman Bey ve Alplerinin Bizans ile Moğol ittifakı karşısında girdikleri ölüm kalım savaşı herkesi çok şaşırttı. Fragmanda Osman Bey'in ağabeyi Savı Bey Bizans komutanı Kalonoz tarafından sırtından hançerlenince Kuruluş Osman hayranları büyük bir şaşkınlık yaşadı. "Gece bir düş gördüm. Babam Söğüt'e geldiği vakit diktiği çınarın altında beni beklerdi" sözlerini söyleyen Savcı Bey'in ölüp ölmediği merak konusu oldu.