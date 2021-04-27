Kuruluş Osman'da milat gibi yeni bölüm izleyici hop oturup hop kalkacak! Son karar verildi taş üstünde taş kalmayacak... Çarşamba akşamlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'da dengeler altüst olacak, seyirci oturduğu yerde heyecana boğulacak. Her hafta birbirinden heyecan dolu sahneleriyle göz dolduran, oyuncu kadrosu ve senaryosuyla hayran bırakan Kuruluş Osman için 28 Nisan akşamı bambaşka bir kapı açılacak ve dengeler yeniden kurulacak. İşte haberin detayları.
ATV ekranlarının son dönemdeki en ilgi çeken yapımlarından biri olan Kuruluş Osman dizisinde şok gelişmeler yaşanıyor. Yapımcılığını, proje tasarımını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Kuruluş Osman dizisinde heyecan dolu sahneler ekranlara gelecek.
Yönetmen kodluğunda Metin Günay'ın yer aldığı ve başrollerinde de başarılı oyuncu Burak Özçivit'in oyunculuk performansını sergilediği Kuruluş Osman dizisinde bugüne kadarki en muhteşem bölüm yaratıldı. Bu bölümün şimdiden dizi tarihinde bir milat olacağı konuşuluyor.