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    • 23.04.2021 16:36
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    • 23.04.2021 16:36
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    siz darmadağın oldu hali ne olacak 'den resmi açıklama! Görüşürüz dediler ama bir türlü olmadı yayından kalktı

    ekranlarının fenomen dizisi siz cephesinden gelen haberler çok kötü... Başrollerini , ve üstlendiği 'in seyirciler tarafından yeni bölümleri beklenirken kara haber geldi. Sadakatsiz'in çekimleri apar topar durduruldu. Nedeni ise koronavirüs. Sadakatsiz dizisinin setinde üst üste yaşanan koronavirüs vakalarından sonra çekimler durduruldu. Dizi oyuncularının yaşadığı sağlık sorunları en son kendini üzerinden göstermiş ve ünlü oyuncu durumunun ağırlaşması sonucu yoğun bakıma kaldırılmıştı. Hal böyle olunca diziden bir açıklama geldi. İşte detaylar...

    Sadakatsiz darmadağın oldu hali ne olacak Kanal D'den resmi açıklama!

    Sadakatsiz darmadağın oldu hali ne olacak Kanal D'den resmi açıklama! Görüşürüz dediler ama bir türlü olmadı yayından kalktı... BBC'nin Doctor Foster adlı yapımından uyarlanan Sadakatsiz, kısa sürede çok sevildi. Kanal D'nin bu sezonki bombalarından biri olan Sadakatsiz tam yükselen bir ivmeyle yoluna devam ediyordu ki olanlar oldu ve koronavirüs vakaları ardı arkasına patlak vermeye başladı. Sadakatsiz dizisi oyuncuları Melis Sezen ve Alp Akar korona virüsüne yakalandı. Dizi çekimleri durduruldu.

    Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşan, bu sezonun en güçlü dizi yapımları arasında yer alan Sadakatsiz dizisi, son aylarda dizi setlerinde sık sık görülmeye başlanan Covid-19 vakalarından payını alan dizilerden biri olmuştu. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen üçlüsünün yer aldığı Sadakatsiz dizisi şu ana kadar 26 bölümü geride bıraktı ve dizi son olarak 14 Nisan Çarşamba akşamında izleyicisi ile buluştu.

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmayı kısa sürede başaran Sadakatsiz dizisinin, sette görülen Covid-19 vakalarından dolayı ekranlara gelip gelmeyeceği merakla bekleniyordu. Aslında dizinin 26. bölümünün de ekranlara gelip gelmeyeceği merak edilmişti ve bilinmiyordu.

        Zira sette vakaların ortaya çıkmasıyla birlikte, dizinin çekimlere apar topar ara verdiği öğrenilmişti. Ancak dizinin çekimlerde bir bölüm önden gitmesi, 26. bölümün ekranlara gelmesini sağladı.

        Dizide "Haluk" karakterini canlandıran başarılı oyuncu Burak Sergen'in Covid-19'a yakalanması ve hastaneye kaldırılması, öte yandan dizide "Derin" karakterine hayat veren Melis Sezen ile dizide "Ali" karakterine hayat veren çocuk oyuncu Alp Akar'ın da Covid-19 testlerinin pozitif çıkması ile birlikte dizinin çekimleri durduruldu.

        Bu durdurma kararı sonrasında dizinin 27. ve yeni bölümünün ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyordu ve dizinin yapım şirketi Medyapım'dan konuya ilişkin olarak açıklama geldi. Açıklamaya göre Sadakatsiz dizisinin 27. ve yeni bölümü, bu akşam ekranlara gelmeyecek.

            "28 NİSAN'DA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

            Çekimlerine zorunlu ara verilen Sadakatsiz dizisinin yapım şirketi Medyapım, bu hafta yeni bölümün yayınlanmayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada sette herkesin testinin negatif çıktığı, Melis Sezen'in evinde istirahat ettiği ve Burak Sergen'in de hastanede tedavisine devam edildiği bildirildi.

            Yapılan açıklamada dizinin 27. ve yeni bölümünün 28 Nisan Çarşamba akşamında Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacağı belirtildi. Ancak oyuncuların sağlık durumları göz önünde bulundurulduğunda, dizinin 28 Nisan akşamında da ekranlara gelmesinin zor olduğu görülüyor.

            Zira Burak Sergen'in iyileşmesi durumunda hemen setlere dönemeyeceği biliniyor. Dizinin bu duruma nasıl bir çözüm getireceği ise merak ediliyor.
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