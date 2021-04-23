Sadakatsiz darmadağın oldu hali ne olacak Kanal D'den resmi açıklama! Görüşürüz dediler ama bir türlü olmadı yayından kalktı... BBC'nin Doctor Foster adlı yapımından uyarlanan Sadakatsiz, kısa sürede çok sevildi. Kanal D'nin bu sezonki bombalarından biri olan Sadakatsiz tam yükselen bir ivmeyle yoluna devam ediyordu ki olanlar oldu ve koronavirüs vakaları ardı arkasına patlak vermeye başladı. Sadakatsiz dizisi oyuncuları Melis Sezen ve Alp Akar korona virüsüne yakalandı. Dizi çekimleri durduruldu.
Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşan, bu sezonun en güçlü dizi yapımları arasında yer alan Sadakatsiz dizisi, son aylarda dizi setlerinde sık sık görülmeye başlanan Covid-19 vakalarından payını alan dizilerden biri olmuştu. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen üçlüsünün yer aldığı Sadakatsiz dizisi şu ana kadar 26 bölümü geride bıraktı ve dizi son olarak 14 Nisan Çarşamba akşamında izleyicisi ile buluştu.
Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmayı kısa sürede başaran Sadakatsiz dizisinin, sette görülen Covid-19 vakalarından dolayı ekranlara gelip gelmeyeceği merakla bekleniyordu. Aslında dizinin 26. bölümünün de ekranlara gelip gelmeyeceği merak edilmişti ve bilinmiyordu.