Zaman su gibi akıp geçiyor! Fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nin daha önce görmediğiniz set fotoğrafları görenleri şaşkına uğrattı!
Kurtlar Vadisi, Osman Sınav tarafından yaratılan ve tasarlanan Politik, mafya ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisidir. 15 Ocak 2003 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başlayan dizi dört sezondan ve 97 bölümden oluşmaktadır. Dizi son sezonunda Kanal D'de yayınlanmaya başlamıştı. Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca ve Gürkan Uygun gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi 2003-2016 yılları arasında izleyiciler tarafından heyecanla izleniyordu. Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi'nde yer alan karakterler hala gündeme geliyor. Süleyman Çakır, Polat Alemdar, Laz Ziya, Seyfo Dayı...
2003 yılında "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla yayın hayatına başlayan ve yıllarca ekranlarda reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi halen dijital platformlarda en çok izlenen yapımlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Yayınlandığı döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi ortaya çıkardığı karakterlerle hala adından söz ettiriyor. Kurtlar Vadisi bir döneme damgasını vuran diziler arasında yer alıyor. Birbirinden farklı karakteriyle dikkat çeken dizinin set fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı. Fotoğrafları görenler ise sosyal medya platformları üzerinden "Meğer yıllar ne çabuk geçmiş usta." şeklinde yorumlar yaptı.
Dizi başlamadan önce tanıtımları oldukça dikkat çekmiştir ve ilk bölümünden itibaren "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla ekranlara gelmiştir. Dizinin çekim yapılan mekanları Üsküdar'dadır. Ama İstanbul'un çoğu bölgesinde de çekimleri yapılmıştır. Dizideki olayların ve karakterlerin gerçeklerden alındığı ve gerçeklere de benzediği içinde oldukça dikkat çekmiştir. Dizi RTÜK, TBMM, Avrupa Birliği ve ABD'de tartışma konusu olmuştur.
Kurtlar Vadisi final yaptıktan bir ay sonra Kurtlar Vadisi Irak (2006) adında bir sinema filmi vizyona girmiştir ve o dönem hasılat rekoru kırmıştır. Kurtlar Vadisi daha önce görülmemiş bir etki yarattığından ve çok büyük olaylara imza attığından dolayı Türkiye'de efsanevi diziler arasına girmiştir.