Zaman su gibi akıp geçiyor! Fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nin daha önce görmediğiniz set fotoğrafları görenleri şaşkına uğrattı!

2003 yılında "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla yayın hayatına başlayan ve yıllarca ekranlarda reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi halen dijital platformlarda en çok izlenen yapımlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Yayınlandığı döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi ortaya çıkardığı karakterlerle hala adından söz ettiriyor. Kurtlar Vadisi bir döneme damgasını vuran diziler arasında yer alıyor. Birbirinden farklı karakteriyle dikkat çeken dizinin set fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı. Fotoğrafları görenler ise sosyal medya platformları üzerinden "Meğer yıllar ne çabuk geçmiş usta." şeklinde yorumlar yaptı.