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    • Televizyon
    • 23.04.2021 17:55
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    • 23.04.2021 17:55
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    Televizyonların yayın akışlarını yakından takip edenler ? Sorusunun yanıtını merak ederek gündemde sıklıkla araştırıyor. Bir döneme damgasını vuran dizinin tekrar bölümleri Kanal D’de hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana geliyor. Peki güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken dizi , ? İşte fırtınalar estiren Aşk-ı Memnu dizisi hakkında bilgiler…

    takvim.com.tr
    Aşk-ı Memnu ne zaman çekildi? Aşk-ı Memnu hangi yıl yayınlandı, oyuncuları kimler?

    Aşk-ı Memnu ne zaman çekildi? Aşk-ı Memnu hangi yıl yayınlandı, oyuncuları kimler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Bir dönem izlenme rekorları kıran dizinin tekrar bölümleri yine izleyicilerle buluşuyor ve ilgiyle izleniyor. İzleyiciler Aşk-ı Memnu dizisinin ne zaman çekildiğini ve diğer tüm bilgileri araştırıyor. İşte ayrıntılar…

    AŞK-I MEMNU NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

    Aşk-ı Memnu, 4 Eylül 2008'den 24 Haziran 2010'a kadar Kanal D'de ekranlara gelmiş, 2. sezon 79 bölümüyle final yapmıştı. Halid Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden uyarlanan dizi, etkileyici senaryosu ve efsane oyuncu kadrosuyla milyonları ekrana kilitlemişti.

    AŞK-I MEMNU OYUNCULARI KİMLER?

    Beren Saat (Bihter)

    Kıvanç Tatlıtuğ (Behlül)

    Nebahat Çehre (Firdevs)

    Selçuk Yöntem (Adnan Ziyagil)

    Zerrin Tekindor (Matmazel)

    Hazal Kaya (Nihal Ziyagil)

        Batuhan Karacakaya (Bülent Ziyagil)

        Nur Fettahoğlu (Peyker)

        İlker Kızmaz (Nihat Önal)

        Baran Akbulut (Beşir)

        Fatma Karanfil (Şayeste)

        Rana Cabbar (Süleyman Efendi)

        Zerrin Nişancı (Aynur)

        Recep Aktuğ (Hilmi Önal)

        Gülizar Irmak (Sevil)

        Gülsen Tuncer (Arsen Ziyagil)

        Evren Duyal (Nesrin)

        Ufuk Kaplan (Kathia)

        AŞK-I MEMNU KONUSU NEDİR?

        Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır. Bihter ve henüz üniversitede okuyan eğlence düşkünü Behlül'ün, Adnan Bey'den ve evde yaşayan diğer insanlardan gizli bir ilişkisi olur. Onların hayatlarına ve yaşadıkları dramatik olaylara Mademoiselle De Courton (Deniz), Firdevs Yöreoğlu, Peyker Önal, Nihal Ziyagil ve Bülent Ziyagil ile diğerleri de dahil olur.

        Dizi, final bölümüyle Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçmiştir. (Toplam izleyicide 23,4 ve AB grubunda 27,1 izlenme oranlarına ulaşmıştır.)
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        Haberler Televizyon Aşk-ı Memnu ne zaman çekildi? Aşk-ı Memnu hangi yıl yayınlandı, oyuncuları kimler?