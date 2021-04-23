Aşk-ı Memnu ne zaman çekildi? Aşk-ı Memnu hangi yıl yayınlandı, oyuncuları kimler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Bir dönem izlenme rekorları kıran dizinin tekrar bölümleri yine izleyicilerle buluşuyor ve ilgiyle izleniyor. İzleyiciler Aşk-ı Memnu dizisinin ne zaman çekildiğini ve diğer tüm bilgileri araştırıyor. İşte ayrıntılar…
AŞK-I MEMNU NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Aşk-ı Memnu, 4 Eylül 2008'den 24 Haziran 2010'a kadar Kanal D'de ekranlara gelmiş, 2. sezon 79 bölümüyle final yapmıştı. Halid Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden uyarlanan dizi, etkileyici senaryosu ve efsane oyuncu kadrosuyla milyonları ekrana kilitlemişti.
AŞK-I MEMNU OYUNCULARI KİMLER?
Beren Saat (Bihter)
Kıvanç Tatlıtuğ (Behlül)
Nebahat Çehre (Firdevs)
Selçuk Yöntem (Adnan Ziyagil)
Zerrin Tekindor (Matmazel)
Hazal Kaya (Nihal Ziyagil)