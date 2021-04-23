Önce başrol oyuncusu sonra kendisi! Günü de değişti vedasıyla çok konuşulacak! Star TV dizisi birdenbire...

Star TV'de izleyicisini ağırlayan Sefirin Kızı dizisinden önce başrol oyuncusu Neslihan Atagül sağlık sorunları nedeniyle ayrıldı. Yerine dizinin kadrosuna da Tuba Büyüküstün katıldı. Ardından bu hafta normalde pazartesi akşamları ekranlara gelen dizinin yayın günü salı olarak revize edildi. Şimdi Sefirin Kızı dizisinin final yapacağı iddiaları kulislerde konuşuluyor. Özellikle son dönemlerde Sefirin Kızı'nda ayrılık çanları aralıksız çalıyor. Bilindiği üzere Tuba Büyüküstün'ün gelişiyle dizide yeni bir dönem başlamıştı. Bülent Şakrak, Gözde Çığacı ve Özlem Çakar Yalçınkaya'nın peş peşe ayrılması da dikkat çekmişti. Ancak ortaya daha bomba bir iddia atıldı. Dizinin mayıs ya da haziran ayında final yapacağı iddia edildi.

23.04.2021 18:52 - Son Güncelleme: 23.04.2021 18:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





