RAMAZAN İMSAKİYE
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Hercai’nin final bölümü için geri sayım başladı! İşte Hercai 69. bölümden kareler…

Başrollerini Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün paylaştığı, Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin final bölümü için geri sayım başladı. İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalı anlatan Hercai, yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. Pazar akşamlarının vazgeçilmezi Hercai'nin son yayınlanan bölümü izleyicilerinden tam not aldı. Dizi izleyicileri, merakla beklenen final bölümü öncesi "Hercai 69. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorularını sormaya başladı. Peki yeni bölümde Miran ve Reyyan, Yaren'in yarattığı kaos yüzünden dağılan aileyi toparlayabilecek mi? İşte Hercai 69. final bölümünden kereler ve ipuçları…

22.04.2021 15:58 - Son Güncelleme: 22.04.2021 15:58
Hercai’nin final bölümü için geri sayım başladı! İşte Hercai 69. bölümden kareler…

Atv'nin sevilen dizisi Hercai ekranlara veda ediyor. Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen dizinin final bölümü ise dizi izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. Son bölümüyle izleyicilerinden tam not alan dizinin finalinde Miran ve Reyyan her şeye rağmen mutluluğu yakalayacak mı? İşte Hercai'nin son bölümünde ekrana gelen olaylar ve final bölümünde yaşanacaklar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hercai’nin final bölümü için geri sayım başladı! İşte Hercai 69. bölümden kareler…

68. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Reyyan ve Miran, yeni bir eşikten geçmiş, hayatlarını savaş ve intikamdan uzak geçirmeye karar vermişlerdir. Ancak onların dışında gelişen olayların gölgesi çok geçmeden üzerlerine düşer.

Hercai’nin final bölümü için geri sayım başladı! İşte Hercai 69. bölümden kareler…

Azize intikamdan vazgeçmemiştir. Öte yanda Füsun, tutuklu olmasına rağmen korkunç bir plan yapar.

Hercai’nin final bölümü için geri sayım başladı! İşte Hercai 69. bölümden kareler…

Cihan ve Handan, hiç beklemedikleri bir haberle sarsılırlar. Azize'nin bitmek bilmeyen intikam isteği, onu bir yol ayrılıma getirir.

Hercai’nin final bölümü için geri sayım başladı! İşte Hercai 69. bölümden kareler…

Miran ve Reyyan, bütün olumsuzluklara rağmen kendi içlerine dönüp, yeni bir heyecan yaşamaya başlar.