Hercai’nin final bölümü için geri sayım başladı! İşte Hercai 69. bölümden kareler…

Atv'nin sevilen dizisi Hercai ekranlara veda ediyor. Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen dizinin final bölümü ise dizi izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. Son bölümüyle izleyicilerinden tam not alan dizinin finalinde Miran ve Reyyan her şeye rağmen mutluluğu yakalayacak mı? İşte Hercai'nin son bölümünde ekrana gelen olaylar ve final bölümünde yaşanacaklar…