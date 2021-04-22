Hercai’nin final bölümü için geri sayım başladı! İşte Hercai 69. bölümden kareler…
Başrollerini Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün paylaştığı, Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin final bölümü için geri sayım başladı. İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalı anlatan Hercai, yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. Pazar akşamlarının vazgeçilmezi Hercai'nin son yayınlanan bölümü izleyicilerinden tam not aldı. Dizi izleyicileri, merakla beklenen final bölümü öncesi "Hercai 69. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorularını sormaya başladı. Peki yeni bölümde Miran ve Reyyan, Yaren'in yarattığı kaos yüzünden dağılan aileyi toparlayabilecek mi? İşte Hercai 69. final bölümünden kereler ve ipuçları…
Atv'nin sevilen dizisi Hercai ekranlara veda ediyor. Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen dizinin final bölümü ise dizi izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. Son bölümüyle izleyicilerinden tam not alan dizinin finalinde Miran ve Reyyan her şeye rağmen mutluluğu yakalayacak mı? İşte Hercai'nin son bölümünde ekrana gelen olaylar ve final bölümünde yaşanacaklar…