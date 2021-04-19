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    • 19.04.2021 16:43
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    • 22.04.2021 18:27
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    SON BÖLÜM TEKRAR İZLE 22 Nisan Perşembe| linki YOUTUBE Çocuğuna işkence yaptı, Murat’a kaçtı! Dursun ortaya çıktı!

    Barışacaklar mı? Yoksa ayrılacaklar mı? Büyük yüzleşmede son perde! Çocuğuna işkence yaptı, Murat’a kaçtı! Dursun sonunda ortaya çıktı! O ilk kez konuşacak! Şok şok şok! Canlı yayın bitti, ortalık karıştı! Bebeğin babası kim? Büyük yüzleşme, büyük hesaplaşma! Havva, kocası Ayhan ve Ayhan’ın beraber kaçtığı Hatice ile canlı yayında kozlarını paylaşacak! Hepsi ve daha fazlası 'da son bölümde.

    Esra Erol'da bugün... 22 Nisan 2021

    Esra Erol bugün (22 Nisan) neler yaşandı? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer aldı.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL SON BÖLÜM TEKRAR İZLE YOUTUBE – TIKLA

    Barışacaklar mı? Yoksa ayrılacaklar mı? Büyük yüzleşmede son perde!

    Çocuğuna işkence yaptı, Murat'a kaçtı! Dursun sonunda ortaya çıktı! O ilk kez konuşacak!

        Şok şok şok! Canlı yayın bitti, ortalık karıştı! Bebeğin babası kim?

        Büyük yüzleşme, büyük hesaplaşma! Havva, kocası Ayhan ve Ayhan'ın beraber kaçtığı Hatice ile canlı yayında kozlarını paylaşacak!

        "Karım estetik yaptırdı, güzelleşince evden kaçtı" dedi! Meral "Gördüğüm psikolojik şiddet yüzünden evimden kaçmak zorunda kaldım" diye isyan etti! Yalçın ile Meral'in yüzleşmesinde ikinci perde!

            Dna testi sonucu açıklanacak! 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer mi?

            Karısı Dursun'un çocuğuna yaptığı işkencenin şahitleri her şeyi itiraf edecek! Kocasını bıraktı, Murat'a kaçtı!

            Her yerde aranan Ayhan ile Hatice gece yarısı köyü nasıl terk etti? Herkesi şok edecek kaçış görüntüleri!

                Çocuğuna işkence yaptığı iddia edilen, Murat'a kaçan, hiçbir haber alınamayan vicdansız anne Dursun en son İstanbul Ataşehir'de görüldü.

                Her yerini estetik yaptırdı! Güzelleşince evden kaçtı! Yalçın, karısı Meral ile stüdyoda yüzleşecek!

                "Çıngıraklı yılan kaynanam Yeter yuvamı yıktı!" dedi! Gelin-kaynana karşı karşıya.

                    Dna testi sonucu bugün açıklanacak! 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer mi?

                    Canım kocacığım diye mektubuna başladı, seni sevmiyorum diye mektubu bitirdi! Karısı Dursun çocuğunu da aldı ortadan kayboldu!

                    "Kocam Ayhan kendinden yaşça büyük biriyle kaçtı! Çıngıraklı yılan kaynanam Yeter sokağa attı!" Havva'nın feryadı!

                        Koray, aşk yaşadığı iddia edilen Münevver'i sonunda kabul edecek mi? Günler sonra büyük itiraf!

                        Muzaffer'in karısı Ayşe'den şok talebi ne? Bu iddia çok konuşulacak!

                        Hayvanlarını sattı, karısı Meral'i estetik operasyonlara yolladı! Onu baştan yarattı! Tüm estetikler bitti, karısı bu kez evden kaçtı! Karısı Meral'e "Nolur eve dön" diyen Yalçın'ın haykırışı!
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                        Haberler Televizyon Esra Erol SON BÖLÜM TEKRAR İZLE 22 Nisan Perşembe| ATV linki YOUTUBE Çocuğuna işkence yaptı, Murat’a kaçtı! Dursun ortaya çıktı!