Cumartesi akşamları ATV ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Kardeşlerim dizisinde bu akşam ortalık karışıyor. Dizide bu hafta çocuklar amcalarına bir şey olacak korkusu yaşarken bir de sokakta kalınca, çaresiz İstanbul'u terk etmeye karar verdi. Akif ise Berk'i kurtarmak için bir plan peşine düştü. Kadir'i ikna edemeyeceğini bildiğinden Ömer ile görüşmeye karar verdi. İşte Kardeşlerim 9. bölüm izle linki...