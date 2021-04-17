Cumartesi akşamları ATV ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Kardeşlerim dizisinde bu akşam ortalık karışıyor. Dizide bu hafta çocuklar amcalarına bir şey olacak korkusu yaşarken bir de sokakta kalınca, çaresiz İstanbul'u terk etmeye karar verdi. Akif ise Berk'i kurtarmak için bir plan peşine düştü. Kadir'i ikna edemeyeceğini bildiğinden Ömer ile görüşmeye karar verdi. İşte Kardeşlerim 9. bölüm izle linki...
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KARDEŞLERİM 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Senden hoşlandığımı söyleyecektim..."
Hastaneye kaldırılan Orhan'ın durumu kritiktir. Kocasını kaybetme korkusuyla deliye dönen Şengül, olanların suçunu çocuklara atar ve onları evden kovar. Berk, gözaltına alınır.
Çocuklar amcalarına bir şey olacak korkusu yaşarken bir de sokakta kalınca, çaresiz İstanbul'u terk etmeye karar verirler. Akif ise Berk'i kurtarmak için bir plan peşindedir. Kadir'i ikna edemeyeceğini bildiğinden Ömer ile görüşmeye karar verir. Ömer'in vereceği karar kardeşlerin kaderini etkileyecektir.