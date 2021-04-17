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    • 17.04.2021 21:49
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    ! ATV'de dizisi son bölüm izle

    ATV ekranlarında heyecanın tüm hızıyla sürdüğü dizisi 9. bölümüyle izleyicilerini ağırlıyor. Yeni bölümde hastaneye kaldırılan Orhan'ın durumu kritiktir. Kocasını kaybetme korkusuyla deliye dönen Şengül, olanların suçunu çocuklara atıyor ve onları evden kovuyor. Berk, gözaltına alınıyor. Bölümü kaçıran ya da tekrar izlemek isteyen izleyiciler seçeneğini araştırıyor. İşte ATV'de Kardeşlerim dizisi son bölüm izle seçeneği...

    Kardeşlerim 9. bölüm izle!

    Cumartesi akşamları ATV ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Kardeşlerim dizisinde bu akşam ortalık karışıyor. Dizide bu hafta çocuklar amcalarına bir şey olacak korkusu yaşarken bir de sokakta kalınca, çaresiz İstanbul'u terk etmeye karar verdi. Akif ise Berk'i kurtarmak için bir plan peşine düştü. Kadir'i ikna edemeyeceğini bildiğinden Ömer ile görüşmeye karar verdi. İşte Kardeşlerim 9. bölüm izle linki...

    KARDEŞLERİM'İN YENİ BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KARDEŞLERİM SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KARDEŞLERİM 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    "Senden hoşlandığımı söyleyecektim..."

    Hastaneye kaldırılan Orhan'ın durumu kritiktir. Kocasını kaybetme korkusuyla deliye dönen Şengül, olanların suçunu çocuklara atar ve onları evden kovar. Berk, gözaltına alınır.

    Çocuklar amcalarına bir şey olacak korkusu yaşarken bir de sokakta kalınca, çaresiz İstanbul'u terk etmeye karar verirler. Akif ise Berk'i kurtarmak için bir plan peşindedir. Kadir'i ikna edemeyeceğini bildiğinden Ömer ile görüşmeye karar verir. Ömer'in vereceği karar kardeşlerin kaderini etkileyecektir.

        Kenan'ın ölümü tüm dengeleri değiştirirken Suzan, Akif, Nebahat cephesinde sular durulmaz. Çocuklar yaşadığı felaketten sonra yaşamlarını düzene sokmak için var gücüyle çalışırken, Orhan'ın sunduğu teklif Kadir'le Ömer'i umutlandırır.

        Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığının iç yüzünü öğrenen Melisa, Kadir'le yüzleşmek ister. Şengül'ün Nebahat'ten alacağı paranın hayaliyle girdiği borçlar, Orhan'la arasının açılmasına sebep olur. Berk'in Aybike'yi zora sokan planı ise beklenmedik olaylara yol açar.
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