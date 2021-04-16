atv'nin sevilen dizisi Akıncı 16. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Heyecanla takip edilen 16. bölümün ardından 17. bölüm fragamanı da yayınlandı.

Fragmana "Aynı düşmana karşı savaşıyoruz Akıncı!" sözleri damga vurdu.

İşte Akıncı 17. bölüm fragmanı:

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Fatih kardeşi Beyza'yı öldürenler ile Acı Getirenler'in aynı kişiler olduğunu anlamıştır. Nergis ise hayatının en büyük şokunu yaşamaktadır. Araştırmaları sonucunda öldü zannettiği birisinin yaşadığını ortaya çıkarır. Ama cevapları için babası Cevdet'i bulmak zorundadır.

Acı Getirenler, şehrin yeraltını tamamıyla ele geçirmişlerdir. Şimdi ise cüretkar planlarını uygulamak için harekete geçmişlerdir. Türkiye'yi gerçekten çok zor durumda bırakacakları bir baskın planlarlar ama hesaba katmadıkları bir şey vardır, Akıncı geri dönmüştür!