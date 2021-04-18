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    • 19.04.2021 08:32
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    • 19.04.2021 08:32
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    Başrol oyuncularından veda pozu geldi! Ortalık karıştı! Hayranları çok üzüldü! o dizinin fişini çekti!

    ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi 'dan hayranlarını üzecek açıklama geldi. Birçok kez final yapacağı iddiası gelen dizi için beklenmeyen açıklama geldi. Başrol oyuncuları ve sosyal medya üzerinden son pozlarını paylaştı. Hayranları kısa süre önce dizinin final yapmaması için sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapmıştı. Bu arada Ramo dizisi için final bölümü yayımlandı. Ramo dizisinin yapımcılarının hikayenin tıkanmaması açısından final kararı aldıkları konuşuluyor. Ancak dizinin izleyicileri bu karardan hiç de memnun değil. Özellikle iki başrol oyuncusunu birbirine çok yakıştıran izleyiciler Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'i başka projede de bir arada görmek istiyor.

    takvim.com.tr
    Hayranları çok üzüldü! Show TV o dizinin fişini çekti!

    Show TV o dizinin fişini çekti! Başrol oyuncularından veda pozu geldi! Ramo'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama sonrasında final yapacağı kesinleşmişti. Show Tv'de yayınlandığı günden bu yana büyük ilgiyle takip edilen Ramo dizisi 40. Bölümü ile final yaptı. Bu gelişme iddialı dizi Ramo hayranlarını üzmüş olsa da yeni gelişmeler şaşırttı. İki sezondur Ramo dizisinde başrol oynayan Esra Bilgiç bir süredir bütün yapımcıları peşinde koşturuyordu. Bilgiç, Gold Film'in yeni sezonda FOX'ta ekrana gelecek "Kanunsuz Topraklar" dizisi için el sıkıştı. Başarılı oyuncu Uğur Güneş'le partner olacak.

    RAMO DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

    BKM film imzalı, ilk bölümü 14 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosu Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan üçlüsü tarafından kaleme alınan aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Ramo'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ""Kıyamet kopacak!" #RAMO final bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de @showtv'de." ifadelerine yer verildi ancak final nedeni açıklanmadı.

    Reytinglerde oldukça başarılı olmasına rağmen final kararı alan dizinin neden finale gittiği herkes tarafından merak ediliyor. Ramo dizisinin yapımcılarının hikayenin tıkanmaması açısından final kararı aldıkları konuşuluyor. Ancak dizinin izleyicileri bu karardan hiç de memnun değil. Özellikle iki başrol oyuncusunu birbirine çok yakıştıran izleyiciler Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'i başka projede de bir arada görmek istiyor.

        RAMO SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Şerif'in tuzağına düşen Ramo, gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Hasan, bu durumu Sibel ve ailesiyle paylaşır.

        Bütün aile Ramo'ya ne olduğunu merak eder. Sibel hemen onu bulmak için harekete geçerken Hasan da Doğu'yu bulmaya çalışır. Ancak Silahtar tarafından yakalanan Doğu ölümle burun buruna gelir.

        Kaptan, Ramo'nun cezalandırılması için korkunç bir istekte bulunur. Ramo'yu bulmak için harekete geçmek üzere olan Hasan ve ailesi çok büyük bir tehlike altındadırlar. Sibel ise Ramo'yu bulmak için karşısına dikildiği Mazhar'ın kendisine verdiği cevapla alt üst olur. Bu sırada Ramo ise hayatının en büyük sınavlarından biriyle karşı karşıyadır.

        Şerif, onun canını yakmak için türlü türlü yollar dener. Ramo'nun dayanma gücünü sınar. Sibel, Ramo'yu bulabilmek için elindeki tüm kozları kullanır ama hiç ihtimal vermediği bir sonuçla karşılaşır.

        Hasan, sonunda Ramo'nun izini bulmayı başarır. Hep birlikte harekete geçerler. Ama Şerif de onları beklemektedir.

        RAMO DİZİSİNİN KONUSU

        Ramo ve ailesi, Adana'da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar. Cesareti ve zekâsıyla işlerin yürümesini sağlayan kişi ise Ramo'dur.

        Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verir.

        Ramo, çalıştıkları aileye karşı isyan etmek niyetindedir. Ancak aile meclisi buna izin vermez. Fakat Ramo ailesine rağmen harekete geçer. Ve isyan ateşinin ilk fitilini yakar.

        Bu yolda Ramo'yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel'dir. Birbirlerine duydukları aşkı bastırmak ikisi için de zorlaşmaktadır zira.

        Ramo tüm aksiliklere rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkaşı Boz'un yaptığı bir hata tüm planlarını alt üst eder.

        Can dostunun yaptığı hata yüzünden, Ramo hayatının en zor kararıyla karşı karşıyla kalacaktır.
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        Haberler Magazin Başrol oyuncularından veda pozu geldi! Ortalık karıştı! Hayranları çok üzüldü! Show TV o dizinin fişini çekti!