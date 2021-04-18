Show TV o dizinin fişini çekti! Başrol oyuncularından veda pozu geldi! Ramo'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama sonrasında final yapacağı kesinleşmişti. Show Tv'de yayınlandığı günden bu yana büyük ilgiyle takip edilen Ramo dizisi 40. Bölümü ile final yaptı. Bu gelişme iddialı dizi Ramo hayranlarını üzmüş olsa da yeni gelişmeler şaşırttı. İki sezondur Ramo dizisinde başrol oynayan Esra Bilgiç bir süredir bütün yapımcıları peşinde koşturuyordu. Bilgiç, Gold Film'in yeni sezonda FOX'ta ekrana gelecek "Kanunsuz Topraklar" dizisi için el sıkıştı. Başarılı oyuncu Uğur Güneş'le partner olacak.
RAMO DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?
BKM film imzalı, ilk bölümü 14 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosu Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan üçlüsü tarafından kaleme alınan aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Ramo'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ""Kıyamet kopacak!" #RAMO final bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de @showtv'de." ifadelerine yer verildi ancak final nedeni açıklanmadı.
Reytinglerde oldukça başarılı olmasına rağmen final kararı alan dizinin neden finale gittiği herkes tarafından merak ediliyor. Ramo dizisinin yapımcılarının hikayenin tıkanmaması açısından final kararı aldıkları konuşuluyor. Ancak dizinin izleyicileri bu karardan hiç de memnun değil. Özellikle iki başrol oyuncusunu birbirine çok yakıştıran izleyiciler Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'i başka projede de bir arada görmek istiyor.