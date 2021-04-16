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    • 16.04.2021 15:36
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    'in çekimleri apar topar bitti 'ye soğuk duş! İzleyici yeni bölümde beklerken Sadakatsiz'de her şey rafa kalktı

    ekranlarının fenomen dizisi cephesinden gelen haberler çok kötü... Başrollerini , ve üstlendiği Sadakatsiz'in seyirciler tarafından yeni bölümleri beklenirken kara haber geldi. Sadakatsiz'in çekimleri apar topar durduruldu. Nedeni ise koronavirüs. Sadakatsiz dizisinin setinde üst üste yaşanan koronavirüs vakalarından sonra çekimler durduruldu. Dizinin ekrana ara vermesi bekleniyor. İşte Sadakatsiz'deki son dakika gelişmelerinin detayları.

    Sadakatsiz'in çekimleri bitti Kanal D'ye soğuk duş!

    Sadakatsiz'in çekimleri apar topar bitti Kanal D'ye soğuk duş! İzleyici yeni bölümde beklerken Sadakatsiz'de her şey rafa kalktı... BBC'nin Doctor Foster adlı yapımından uyarlanan Sadakatsiz, kısa sürede çok sevildi. Kanal D'nin bu sezonki bombalarından biri olan Sadakatsiz tam yükselen bir ivmeyele yoluna devam ediyordu ki olanlar oldu ve koronavirüs vakaları ardı arkasına patlak vermeye başladı. Sadakatsiz dizisi oyuncuları Melis Sezen ve Alp Akar korona virüsüne yakalandı. Dizi çekimleri durduruldu.

    BBC'nin Doctor Foster dizisinden uyarlanan ve Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin çekimleri, sette çıkan korona vakaları nedeniyle durduruldu.

    BURAK SERGEN'İN ARDINDAN VAKA ARTTI

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Burak Sergen'in rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırılmasının ardından sette yapılan testlerde oyuncu Melis Sezen ve çocuk oyuncu Alp Akar'ın koronavirüsü testi pozitif çıktı.

        "HABERLER NE YAZIK Kİ DOĞRU"

        Dizide Asya ve Volkan karakterlerinin oğlu Ali'yi canlandıran Alp Akar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak koronavirüsüne yakalandığını doğruladı.

        Oyuncu yaptığı açıklamada, "Covid-19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Bugün karantinanın 5. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi. Lütfen önlemlerini almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

        Sergen'in hastanede olması, Sezen ve Akar'ın ise evlerinde karantinada olmaları nedeniyle Sadakatsiz'in çekimleri durduruldu.
            Haberler Televizyon Sadakatsiz'in çekimleri apar topar bitti Kanal D'ye soğuk duş! İzleyici yeni bölümde beklerken Sadakatsiz'de her şey rafa kalktı