Sadakatsiz'in çekimleri apar topar bitti Kanal D'ye soğuk duş! İzleyici yeni bölümde beklerken Sadakatsiz'de her şey rafa kalktı... BBC'nin Doctor Foster adlı yapımından uyarlanan Sadakatsiz, kısa sürede çok sevildi. Kanal D'nin bu sezonki bombalarından biri olan Sadakatsiz tam yükselen bir ivmeyele yoluna devam ediyordu ki olanlar oldu ve koronavirüs vakaları ardı arkasına patlak vermeye başladı. Sadakatsiz dizisi oyuncuları Melis Sezen ve Alp Akar korona virüsüne yakalandı. Dizi çekimleri durduruldu.