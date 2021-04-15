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    • 15.04.2021 12:29
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    • 15.04.2021 12:29
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    'in haftalardır süren gizemi ortaya çıktı! Kaçırılma numarası yaparken kaçırılan Derin'i kaçıran o çıktı herkes şokta

    'nin kısa sürede fenomen haline dönüşen başrollerini , ve 'in paylaştığı 'de, izleyicinin haftalardır yanıtını beklediği 'Derin'i kim kaçırdı?' sorusunun yanıtı nihayet yanıt buldu. Sadakatsiz'in 26.son bölümünde Derin'i kimin kaçırdığı ortaya çıktı. Selçuk anne acısı yaşarken, Volkan tüm bu yaşananların Derin'in bir planı olduğu konusunda ısrarcıydı. Volkan'ın fikirleri bir yere kadar doğru çıktı. Kaçırılma numarası yapan Derin gerçekten de kaçırılmıştı. Bu arada Asya kendisini büyük bir tehlike içinde buldu. İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar…

    Kaçırılma numarası yaparken kaçırılan Derin'i kaçıran o çıktı

    Sadakatsiz'in haftalardır süren gizemi ortaya çıktı! Kaçırılma numarası yaparken kaçırılan Derin'i kaçıran o çıktı herkes şokta... Sadakatsiz 26.son bölüm izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen'in başrollerini üstlendiği, oyuncu kadrosunda Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Kenan Ece, Burak Sergen, Taro Emir Tekin gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz ilk günden bu yana izleyicinin favorisi haline geldi. Son bölümlerde en çok merak edilen ise Derin'i kimin kaçırdığı sorunun yanıtıydı. Derin'in hala ortada olmadığı dizide flaş gerçek ortaya çıktı. Tahminleri doğru çıkan izleyiciler, hem Derin hem de onu kaçıranlar hakkında sosyal medya üzerinden yorum yaptı.

    DERİN'İ KİMİN KAÇIRDIĞI BELLİ OLDU

    Derin'in bulunamaması nedeniyle zor günler geçiren Volkan ve Asya, çaresizce gerçeklerin ortaya çıkmasını bekliyordu. Polis soruşturmasına devam ederken; Volkan da Selçuk'la birlikte Didem'in evine gitti.

    Derin'in geri döneceğinden bir hayli emin olan Didem, onları şüphelendirirken yaşananları hatırladı. Aslında tahmin edildiği gibi Volkan ve Asya'yı cezalandırmak için ortadan kaybolmaya hazırlanan Derin, adeta ava giderken avlandı.

        ASYA'NIN MELEKLERİ İŞ BAŞINDA

        Çünkü Derin'i; Asya konusunda takıntılı olan Faruk ve karısı Nazan'ın kaçırdığı ortaya çıktı. Bir dağ evinde tutulan Derin, gitmek için yalvarırken, neden kaçırıldığını da öğrendi.

        Asya'ya yaptıkları için onu kaçırdıklarını söyleyen Nazan, Asya'nın kocasını kurtaran bir melek olduğunu söylemeden edemedi. Komşuların gelişiyle tedirgin olan çiftten Nazan, artık bu işi çözmeleri gerektiğini söyledi.

        Derin'i ortaya çıkaramayacaklarını, bunu yaparlarsa Asya'nın suçlanacağını söyleyen Faruk ise sorunu çözeceğini söyledi.

            VOLKAN'IN PİŞMANLIĞI

            Öte yandan Didem'in söyledikleriyle kafası karışan Volkan, tüm bunları Derin'in planladığını düşündüğünü Asya'ya anlattı. Asya da Derin'in hamile olduğunu; böyle bir şey yapmayacağını söyledi.

            Asya konusunda ümitleri bir kez daha yıkılan Volkan, onu kaybettiğini anladı ve Bahar'a pişmanlığını anlattı. Bu sırada kızı için endişelenen Haluk da Gönül'e; Derin gelmeden Hicran ile Selçuk konusunu çözeceğine dair söz verdi.

            SELÇUK'UN ANNE ACISI

            Ertesi günün sabahında annesini görmeye giden Selçuk, Hicran'ı evde ölmüş olarak buldu. Haluk Güçlü de Hicran'ın ölüm haberini, Gönül yanındayken Melih'in attığı mesajla öğrendi.

                ASYA'YA TUZAK KURDU

                Selçuk ve Nil'e destek olmak için cenazeye giden Asya ise Ali'nin telefonuyla eve dönmek zorunda kaldı. O arada Asya'nın peşinde olan Faruk, evin kapısında rahatsızlanmış numarası yaptı. Ona yardım etmek isteyen Asya, yanına koşunca onu bayıltıp kaçırdı.

                Derin'in yüzüğünü Asya'ya getiren kuryeyi sorgulayan polis, bir ipucuna ulaştı. Komiser, Melih'e kuryenin para aldığı adamın robot resmini gösterdi. Melih, bu adamın Asya'nın eski hastası Faruk olduğunu söyledi. Bunun üzerine polisler soluğu Faruk ve Nazan'ın evinde aldı.

                DERİN VE ASYA KARŞI KARŞIYA

                O sırada Asya'yı da Derin'in yanına götüren Faruk, eşi Nazan'a Asya'nın ev sahibi olduğunu ve herkesin karnının acıktığını söyledi. İkili mutfağa gidince uyanan Asya, karşısında sandalyeye bağlı bir şekilde Derin'i görünce büyük bir şok yaşadı. Derin'in kendi plan yaparken gerçekten kaçırılmasına ve onu kaçıranın Faruk'la karısı olmasına sosyal medyada yorum yağdı.
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                Haberler Televizyon Sadakatsiz'in haftalardır süren gizemi ortaya çıktı! Kaçırılma numarası yaparken kaçırılan Derin'i kaçıran o çıktı herkes şokta