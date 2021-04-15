Sadakatsiz'in haftalardır süren gizemi ortaya çıktı! Kaçırılma numarası yaparken kaçırılan Derin'i kaçıran o çıktı herkes şokta... Sadakatsiz 26.son bölüm izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen'in başrollerini üstlendiği, oyuncu kadrosunda Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Kenan Ece, Burak Sergen, Taro Emir Tekin gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz ilk günden bu yana izleyicinin favorisi haline geldi. Son bölümlerde en çok merak edilen ise Derin'i kimin kaçırdığı sorunun yanıtıydı. Derin'in hala ortada olmadığı dizide flaş gerçek ortaya çıktı. Tahminleri doğru çıkan izleyiciler, hem Derin hem de onu kaçıranlar hakkında sosyal medya üzerinden yorum yaptı.