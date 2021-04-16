Ramo final mi yapıyor? Ramo dizisi neden bitiyor, finalde mutlu son mu yaşanacak? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Diziden üzen haber geldi ve bu akşam son kez 40. bölümü ile Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. İzleyiciler merakla Ramo'nun neden final yaptığını merak ediyor ve bir yandan da nasıl bir son yaşanacağını araştırıyor. İşte ayrıntılar…
RAMO DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?
BKM film imzalı, ilk bölümü 14 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosu Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan üçlüsü tarafından kaleme alınan aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Ramo'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ""Kıyamet kopacak!" #RAMO final bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de @showtv'de." ifadelerine yer verildi ancak final nedeni açıklanmadı.
Reytinglerde oldukça başarılı olmasına rağmen final kararı alan dizinin neden finale gittiği herkes tarafından merak ediliyor. Ramo dizisinin yapımcılarının hikayenin tıkanmaması açısından final kararı aldıkları konuşuluyor. Ancak dizinin izleyicileri bu karardan hiç de memnun değil. Özellikle iki başrol oyuncusunu birbirine çok yakıştıran izleyiciler Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'i başka projede de bir arada görmek istiyor.
MUTLU SON!
Bu akşam ekranlara gelecek Ramo final bölümünde izleyenleri Mutlu Son bekliyor. Kulislerde yer alan bilgilere göre Ramo ve Sibel yepyeni bir hayata adım atacak ve beladan uzaklaşacak.
RAMO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ramo'nun 39. Bölümünde; Şerif'in tuzağına düşen Ramo, gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Hasan, bu durumu Sibel ve ailesiyle paylaşır. Bütün aile Ramo'ya ne olduğunu merak eder. Sibel hemen onu bulmak için harekete geçerken Hasan da Doğu'yu bulmaya çalışır. Ancak Silahtar tarafından yakalanan Doğu ölümle burun buruna gelir. Kaptan, Ramo'nun cezalandırılması için korkunç bir istekte bulunur. Ramo'yu bulmak için harekete geçmek üzere olan Hasan ve ailesi çok büyük bir tehlike altındadırlar.