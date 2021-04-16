RAMO DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

BKM film imzalı, ilk bölümü 14 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosu Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan üçlüsü tarafından kaleme alınan aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Ramo'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ""Kıyamet kopacak!" #RAMO final bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de @showtv'de." ifadelerine yer verildi ancak final nedeni açıklanmadı.

Reytinglerde oldukça başarılı olmasına rağmen final kararı alan dizinin neden finale gittiği herkes tarafından merak ediliyor. Ramo dizisinin yapımcılarının hikayenin tıkanmaması açısından final kararı aldıkları konuşuluyor. Ancak dizinin izleyicileri bu karardan hiç de memnun değil. Özellikle iki başrol oyuncusunu birbirine çok yakıştıran izleyiciler Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'i başka projede de bir arada görmek istiyor.

MUTLU SON!

Bu akşam ekranlara gelecek Ramo final bölümünde izleyenleri Mutlu Son bekliyor. Kulislerde yer alan bilgilere göre Ramo ve Sibel yepyeni bir hayata adım atacak ve beladan uzaklaşacak.