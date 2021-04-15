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    • 15.04.2021 10:48
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    ? ? Açıklama geldi…

    ATV’nin izlenme rekorları kıran gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’in bugünkü bölümünde i göremeyen izleyiciler meraklandı ve araştırmalara başladı. Peki ? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşmacı olan Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen’in bugün yer almamasıyla igli açıklama geldi. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Şevki Sözen neden yok?

    Şevki Sözen neden yok? Şevki Sözen Müge Anlı ile Tatlı Sert'ten ayrıldı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. ATV'nin ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşmacı Şevki Sözen'in yer almaması merak uyandırdı ve Müge Anlı'dan konuya dair açıklama geldi. Peki Şevki Sözen bugün neden yok? İşte yanıtı…

    ŞEVKİ SÖZEN NEDEN YOK? MÜGE ANLI AÇIKLADI!

    Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 15 Nisan tarihli bölümünde yer almadı. Müge Anlı, Şevki Sözen'in bilirkişi heyetinde yer alması nedeniyle kendilerine eşlik edemeyeceğini söyledi.

    ŞEVKİ SÖZEN KİMDİR?

    Prof. Dr. Mehmet Şevki SÖZEN 1963'te Kabil / Afganistan' da doğmuştur.

    İlk okul eğitimini: Ataköy İlkokulu'nda tamamladıktan sonra sırasıyla; Saint Benoit Fransız Lisesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, İstanbul Adli Tıp Uzmanlığı Eğitimi, Rutgers Üniversitesi, New Jersey / A.B.D. , Adli Tıp Doçentliği ve Adli Tıp Profesörlüğü'nde tamamlamıştır.
    Kariyerine Adalet Bakanlığı İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda 1987 yılında Asistan olarak başlayan Prof. Dr. Mehmet Şevki SÖZEN iş hayatına sırasıyla;

        Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara (1990-1991) Yedek Subay
        Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp Grup Başkanlığı, Adana (1991) Adli Tıp Uzmanı
        İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul (1993-1994) Adli Tıp Uzmanı
        İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul (1994 – 2000) Adli Tıp Doçenti
        İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul (2000 – ) Adli Tıp Profesörü
        Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu Başkanı ( 2001 – 2003) kurumlarında bulunmuş ve şu anda; İst.Üni. İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp A.B.D. Çapa/ İST da kariyerine devam etmektedir.

        Evli ve bir çocuk babası olan Prof.Dr. Mehmet Şevki Sözen İngilizce ve Fransızca dillerini bilmekte ve Tiyatro alanına ilgi duymakta, Aile İçi Şiddet, Çocuk İstismarı ve Cinsel Saldırılar alanlarında danışmanlık yapmaktır.
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        Haberler Televizyon Şevki Sözen neden yok? Şevki Sözen Müge Anlı ile Tatlı Sert’ten ayrıldı mı? Açıklama geldi…