Şevki Sözen neden yok? Şevki Sözen Müge Anlı ile Tatlı Sert'ten ayrıldı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. ATV'nin ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşmacı Şevki Sözen'in yer almaması merak uyandırdı ve Müge Anlı'dan konuya dair açıklama geldi. Peki Şevki Sözen bugün neden yok? İşte yanıtı…
ŞEVKİ SÖZEN NEDEN YOK? MÜGE ANLI AÇIKLADI!
Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 15 Nisan tarihli bölümünde yer almadı. Müge Anlı, Şevki Sözen'in bilirkişi heyetinde yer alması nedeniyle kendilerine eşlik edemeyeceğini söyledi.
ŞEVKİ SÖZEN KİMDİR?
Prof. Dr. Mehmet Şevki SÖZEN 1963'te Kabil / Afganistan' da doğmuştur.
İlk okul eğitimini: Ataköy İlkokulu'nda tamamladıktan sonra sırasıyla; Saint Benoit Fransız Lisesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, İstanbul Adli Tıp Uzmanlığı Eğitimi, Rutgers Üniversitesi, New Jersey / A.B.D. , Adli Tıp Doçentliği ve Adli Tıp Profesörlüğü'nde tamamlamıştır.
Kariyerine Adalet Bakanlığı İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda 1987 yılında Asistan olarak başlayan Prof. Dr. Mehmet Şevki SÖZEN iş hayatına sırasıyla;