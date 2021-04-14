Çukur birden değil yavaş yavaş final yapıyor kadro patır patır çiziliyor! Önce Celasun gitti şimdi de o gidiyor sıradaki kim... Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Çukur bu sezon sonunda final yapacak. Finale koşar adım giden Çukur'da bu plan doğrultusunda oyuncular diziye bir bir veda ederken ayrılıklar izleyiciyi hayli üzüyor.
Pazartesi akşamları Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen dizi Çukur, dört sezondur aynı günde aynı kanalda izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor.
Dizi, ekranlara geldiği ilk sezonunda ortalığı kasıp kavurmuştu ve ilk sezonunda Çukur dizisini neredeyse izlemeyen kimse kalmamıştı. İlk sezonunda reytingleri kasıp kavuran, her bölümü ile reytinglerde zirveye oturan Çukur dizisinin yarattığı etki, televizyon ekranlarından taşmış, sokaklara ve duvarlara kadar yansımıştı. Dizinin etkisi ile birçok kişi Çukur tişörtleri giymeye başlamış, hatta Çukur'un amblemini dövme yaptıranlar bile olmuştu.