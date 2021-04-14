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    • 14.04.2021 17:30
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    birden değil yavaş yavaş final yapıyor kadro patır patır çiziliyor! Önce gitti şimdi de o gidiyor sıradaki kim

    ekranlarında izleyici karşısına çıkan 'un final yapacağını artık bilmeyen kalmadı. Oyuncu kadrosunda , , , , gibi isimleri bulunduran Çukur anlaşılan o ki birden biri değil yavaş yavaş finale doğru yüreyecek. Dizinin final planına uygun olarak oyuncular diziden bir bir ayrılıyor. Ancak uzun yıllardır izleyici ile bütünleşen karakterler sevenlerini üzebiliyor. Bakın son olarak Çukur Dizisinden kim ayrıldı. İşte detaylar...

    Çukur Bitti Vedalar Bitmedi!

    Çukur birden değil yavaş yavaş final yapıyor kadro patır patır çiziliyor! Önce Celasun gitti şimdi de o gidiyor sıradaki kim... Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Çukur bu sezon sonunda final yapacak. Finale koşar adım giden Çukur'da bu plan doğrultusunda oyuncular diziye bir bir veda ederken ayrılıklar izleyiciyi hayli üzüyor.

    Pazartesi akşamları Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen dizi Çukur, dört sezondur aynı günde aynı kanalda izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor.

    Dizi, ekranlara geldiği ilk sezonunda ortalığı kasıp kavurmuştu ve ilk sezonunda Çukur dizisini neredeyse izlemeyen kimse kalmamıştı. İlk sezonunda reytingleri kasıp kavuran, her bölümü ile reytinglerde zirveye oturan Çukur dizisinin yarattığı etki, televizyon ekranlarından taşmış, sokaklara ve duvarlara kadar yansımıştı. Dizinin etkisi ile birçok kişi Çukur tişörtleri giymeye başlamış, hatta Çukur'un amblemini dövme yaptıranlar bile olmuştu.

        Böylesine büyük yankı uyandırarak ekranlara gelmeye başlayan Çukur dizisi, daha sonra ikinci sezonunda biraz reytinglerde düşüş yaşasa da zirveye oynamayı sürdürdü ve çok iyi sonuçlar almaya devam etti. Ancak daha sonra üçüncü ve dördüncü sezonunda Çukur dizisinin reytingleri, kendisinin alışık olmadığı seviyelere düştü. Fakat bu bile diğer birçok dizi için ulaşılamaz bir seviyeydi.

        Böylesine çok sevilen Çukur dizisi, dördüncü sezonun sonunda final yapacağını duyurdu. Mayıs ayı sonlarında final yapacak olan Çukur dizisi, finale günden güne yaklaşırken hikayesi de ona göre şekillenmeye başladı.

        Bu kapsamda, dizinin ilk bölümünden bu yana dizide yer alan ve "Celasun" karakterine hayat veren başarılı ve genç oyuncu Kubilay Aka, geçtiğimiz hafta diziye veda etmişti. Aka'nın ayrılığı, Çukur izleyicilerini fazlasıyla üzmüştü ancak dizinin dün akşam ekranlara gelen son bölümünde, bu ayrılıkların devam edeceği gösterildi.

            ÖNCE CELASUN, SONRA KARACA

            Dizinin 12 Nisan Pazartesi akşamı izleyiciler ile buluşan 124. bölümünde, bu kez de dizide "Karaca" karakterine hayat veren ve tıpkı Kubilay Aka gibi, dizinin ilk bölümünden bu yana hikayede yer alan başarılı ve genç oyuncu Ece Yaşar diziye veda etti.

            Karaca, ekranlara gelen son bölümde Celasun'un ölümünde bazı ipuçlarını takip ederek Amca Cumali'yi karşısına aldı. Amca ile karşı karşıya kalan Karaca, beklenmedik bir şekilde Amca tarafından öldürüldü.

            Celasun'un ayrılığının etkisi hala tazeliğini korurken Karaca'nın da ölerek hikayeden ayrılması yine dizinin izleyicilerini derinden etkiledi.
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