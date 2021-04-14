Böylesine büyük yankı uyandırarak ekranlara gelmeye başlayan Çukur dizisi, daha sonra ikinci sezonunda biraz reytinglerde düşüş yaşasa da zirveye oynamayı sürdürdü ve çok iyi sonuçlar almaya devam etti. Ancak daha sonra üçüncü ve dördüncü sezonunda Çukur dizisinin reytingleri, kendisinin alışık olmadığı seviyelere düştü. Fakat bu bile diğer birçok dizi için ulaşılamaz bir seviyeydi.