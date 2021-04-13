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    • 13.04.2021 17:45
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    'ya öyle bir transfer geliyor Doktor Hanım'ın dengeleri alaşağı olacak! Doktor Hanım'ın en dişli hastası adım attı

     ekranlarında bu sezon başında izleyici karşısına çıkmaya başlayan   kısa sürede çok sevildi ve cuma akşamlarında kendisine hatrı sayılır bir yer edindi. Başrolünü 'nın üstlendiği Kırmızı Oda ilginç hikaye akışıyla daha önce Türk televizyonlarının tanıklık etmediği bir seyir zevkini izleyicilerle buluşturuyor. Sürekli olarak konunun değiştiği diziye  ve ardından babası Vahit Bey'i canlandıracak olan  konuk olacak.

    Kırmızı Oda'ya öyle bir transfer geliyor Doktor Hanım'ın dengeleri alaşağı olacak!

    Kırmızı Oda'ya öyle bir transfer geliyor Doktor Hanım'ın dengeleri alaşağı olacak! Doktor Hanım'ın en dişli hastası adım attı... Cuma akşamları TV 8 ekranlarında yayınlanan ve sıra dışı hikayeleriyle izleyici mest eden Kırmızı Oda yeni konuk oyuncularını ağırlamak için hazır. Başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği Kırmızı Oda 32. bölümden itibaren usta bir oyuncuya ev sahipliği yapacak. Bu ev sahipliği oldukça ilginç ve yine izleyiciyi ekran başına çeken bir hikayeye sahne olacak.

    İzleyiciler tarafından merakla takip edilen Kırmızı Oda dizisi için önemli gelişmeler yaşanıyor. Başrolünde Binnur Kaya'nın rol aldığı ve TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşan dizinin yeni bölümlerinde ünlü oyuncu Uğur Yücel de rol alacak.

    32'nci bölüm itibariyle diziye dahil olması beklenen usta oyuncu Yücel'in canlandıracağı karakterin ise Yiğit Özşener tarafından canlandırılan Zafer'in babası Vahit Bey olarak ekranda gözükmesi planlanıyor. Bu sayede dizi daha çok ilgi çekerken, haber dizinin hayranları tarafından büyük beğeni ile karşılandı.

        Her hafta Cuma günleri ekrana gelen ve her bölümde farklı bir konuyu ele almaya çalışan başarılı dizi Kırmızı Oda için Uğur Yücel'in de oyuncu kadrosuna katılması dizinin takipçileri tarafından mutluluk ile karşılandı.

        Birbirinden ünlü oyuncuların misafir oyuncu ile diziye dahil oldukları yapım, yeni bölümlerinde de adından çok söz ettirecek. Yeni bölümlerde diziye katılması beklenen Uğur Yücel, dizide Zafer'in babası Vahit Bey karakteri ile öne çıkacak. Zafer'in, doktor hanıma seanslarda bahsettiği anlarda flashback yöntemi ile geçmişe gidilecek ve karakterin babasının nasıl birisi olduğuna dair izleyiciler Uğur Yücel'in oyunculuğu ile bilgi öğrenebilecekler.

        Bunun yanında Zafer'in giderek içine kapanması sonucunda ise doktor hanım da eyleme geçecek ve Zafer'in babası ile görüşmek isteyecek.



            Özellikle doktor hanım ve Uğur Yücel'in canlandıracağı Vahit karakterinin ekrana geleceği sahneler izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İki usta oyuncunun canlandırdığı karakterlerin sahneleri, şimdiden büyük merak uyandırırken yeni bölümlerdeki gizem ve heyecan da daha fazla artmış olacak.

            Usta oyuncu Uğur Yücel bir süredir dizilerde rol almıyordu. 1957 doğumlu olan oyuncu, şimdiye kadar ise pek çok dizi ve filmde rol aldı. Canlandırdığı karakterler ile hafızalarda yer edinen Yücel, özellikle Aziz Ahmet, Karanlıkta Koşanlar, Hırsız Polis gibi dizilerde büyük beğeni topladı.

            Arabesk isimli yerli filmde rol alması sayesinde de adından söz ettiren Yücel sinema kariyerinde pek çok ünlü yapımda görev aldı. Şimdiye kadar oyunculuğu için farklı kurum ve kuruluşlardan pek çok ödül alan Yücel, bir süredir kendisine gelen dizi projelerini değerlendiriyordu.
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