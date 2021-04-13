Kırmızı Oda'ya öyle bir transfer geliyor Doktor Hanım'ın dengeleri alaşağı olacak! Doktor Hanım'ın en dişli hastası adım attı... Cuma akşamları TV 8 ekranlarında yayınlanan ve sıra dışı hikayeleriyle izleyici mest eden Kırmızı Oda yeni konuk oyuncularını ağırlamak için hazır. Başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği Kırmızı Oda 32. bölümden itibaren usta bir oyuncuya ev sahipliği yapacak. Bu ev sahipliği oldukça ilginç ve yine izleyiciyi ekran başına çeken bir hikayeye sahne olacak.
İzleyiciler tarafından merakla takip edilen Kırmızı Oda dizisi için önemli gelişmeler yaşanıyor. Başrolünde Binnur Kaya'nın rol aldığı ve TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşan dizinin yeni bölümlerinde ünlü oyuncu Uğur Yücel de rol alacak.
32'nci bölüm itibariyle diziye dahil olması beklenen usta oyuncu Yücel'in canlandıracağı karakterin ise Yiğit Özşener tarafından canlandırılan Zafer'in babası Vahit Bey olarak ekranda gözükmesi planlanıyor. Bu sayede dizi daha çok ilgi çekerken, haber dizinin hayranları tarafından büyük beğeni ile karşılandı.