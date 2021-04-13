Kırmızı Oda'ya öyle bir transfer geliyor Doktor Hanım'ın dengeleri alaşağı olacak! Doktor Hanım'ın en dişli hastası adım attı... Cuma akşamları TV 8 ekranlarında yayınlanan ve sıra dışı hikayeleriyle izleyici mest eden Kırmızı Oda yeni konuk oyuncularını ağırlamak için hazır. Başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği Kırmızı Oda 32. bölümden itibaren usta bir oyuncuya ev sahipliği yapacak. Bu ev sahipliği oldukça ilginç ve yine izleyiciyi ekran başına çeken bir hikayeye sahne olacak.