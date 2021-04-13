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    • 13.04.2021 17:29
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    • 13.04.2021 17:29
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    'ndan ayrılır ayrılmaz kendine başka bir kapı buldu! İzleyici kendini parçaladı ama yine de kalmadı

    ekranlarında izleyici karşısına çıkan başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Başrollerini , , ve 'ın paylaştığı henüz ilk sezonunda olmasına rağmen sık sık ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Dizinin daha ilk bölümlerinde Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakterine aşık olan Uygar'a hayat veren Alper Saldıran diziden ayrılmıştı malumunuz. İşte bir Masumlar Apartmanı oyuncusunun daha ömrü bu kadar kısa olacak işte detaylar.

    Masumlar Apartmanı'ndan ayrılır ayrılmaz kendine başka bir kapı buldu!

    Masumlar Apartmanı'ndan ayrılır ayrılmaz kendine başka bir kapı buldu! İzleyici kendini parçaladı ama yine de kalmadı... TRT 1 ekranlarında Salı akşamları izleyicisi ile buluşmakta olan başarılı dizi Masumlar Apartmanı, reytinglerde çok iyi sonuçlar almaya devam ediyor. Her bölümüyle özellikle de sosyal medyada çok konuşulan dizilerden biri olan Masumlar Apartmanı meğer o isme çoktan veda etmiş. İşte Masumlar Apartmanı'ndaki ayrılığın detayları.

    TRT 1 ekranlarında Salı akşamları izleyicisi ile buluşmakta olan başarılı dizi Masumlar Apartmanı, reytinglerde çok iyi sonuçlar almaya devam ediyor. Her bölümü ile milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu yer alıyor.

    Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" isimli kitabından uyarlanarak ekranlara gelen dizi, her hafta izleyicilere farklı duygular yaşatmayı başarıyor. Gerçek hayat hikayelerinin konu olarak ele alındığı Masumlar Apartmanı dizisinde Ezgi Mola "Safiye" karakterine, Merve Dizdar "Gülben" karakterine, Farah Zeynep Abdullah "İnci" karakterine ve Birkan Sokullu da "Han" karakterine hayat veriyor.

        Dizinin ana hatlarında bu 4 karakterin hayat hikayeleri ve yaşadıkları konu olarak ele alınıyor. Başrollerin yanı sıra geçtiğimiz haftalarda diziye katılan Tansel Öngel de canlandırdığı "Naci" karakteri ile müthiş bir performans ortaya koyarak, adeta dizide başrol oyuncusu gibi yer almıştı. Dizide Naci, Safiye'nin lise yıllarından beri çok sevdiği, adeta çocukluk aşkı olan bir karakter olarak izleyicilerin karşısına çıktı.

        Naci'nin Safiye'nin yanına dönmesi ile birlikte Safiye başlarda tedirgin olsa da sonradan çok mutlu anlar yaşamıştı. Bu sebeple izleyiciler, Naci'nin diziden ayrılmasını istemiyordu ancak Tansel Öngel dizi ile 10 bölümlük anlaşma yapmıştı. Buna rağmen dizide Tansel Öngel'in sözleşmesi uzatıldı. Ancak Öngel yine de diziden ayrıldı.

        YENİ ADRES BELLİ, YENİ KARAKTER BELLİ

        Naci karakterinin dizide öleceğini Safiye dışında Naci ve izleyiciler biliyordu. Bu sebeple herkes Naci'nin ölerek hikayeye veda etmesini bekliyordu ancak Naci, Ankara trenine binip giderek hikayeden ayrıldı. Tansel Öngel de diziden ayrıldıktan sonra, "Mavera" isimli yeni bir projeye hızlı bir geçiş yaptı.

            TRT 1 ekranlarında Ramazan ayında yayınlanacak olan, Hoca Ahmed Yesevi'nin Alperenlerin hikayesini anlattığı eserden uyarlanan Mavera dizisinde Öngel, Ahmed Yesevi'nin çocukluk arkadaşı "Mahmud" karakterine hayat verecek.

            Mavera dizisi Ramazan Ayı boyunca TRT 1 ekranlarında her gün 23.45'te izleyicisi ile buluşacak. Dizide Bağdat'a gönderilen Yesevi'nin mücadeleleri anlatılacak.
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