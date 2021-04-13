Masumlar Apartmanı'ndan ayrılır ayrılmaz kendine başka bir kapı buldu! İzleyici kendini parçaladı ama yine de kalmadı... TRT 1 ekranlarında Salı akşamları izleyicisi ile buluşmakta olan başarılı dizi Masumlar Apartmanı, reytinglerde çok iyi sonuçlar almaya devam ediyor. Her bölümüyle özellikle de sosyal medyada çok konuşulan dizilerden biri olan Masumlar Apartmanı meğer o isme çoktan veda etmiş. İşte Masumlar Apartmanı'ndaki ayrılığın detayları.