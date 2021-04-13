Masumlar Apartmanı'ndan ayrılır ayrılmaz kendine başka bir kapı buldu! İzleyici kendini parçaladı ama yine de kalmadı... TRT 1 ekranlarında Salı akşamları izleyicisi ile buluşmakta olan başarılı dizi Masumlar Apartmanı, reytinglerde çok iyi sonuçlar almaya devam ediyor. Her bölümüyle özellikle de sosyal medyada çok konuşulan dizilerden biri olan Masumlar Apartmanı meğer o isme çoktan veda etmiş. İşte Masumlar Apartmanı'ndaki ayrılığın detayları.
TRT 1 ekranlarında Salı akşamları izleyicisi ile buluşmakta olan başarılı dizi Masumlar Apartmanı, reytinglerde çok iyi sonuçlar almaya devam ediyor. Her bölümü ile milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu yer alıyor.
Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" isimli kitabından uyarlanarak ekranlara gelen dizi, her hafta izleyicilere farklı duygular yaşatmayı başarıyor. Gerçek hayat hikayelerinin konu olarak ele alındığı Masumlar Apartmanı dizisinde Ezgi Mola "Safiye" karakterine, Merve Dizdar "Gülben" karakterine, Farah Zeynep Abdullah "İnci" karakterine ve Birkan Sokullu da "Han" karakterine hayat veriyor.