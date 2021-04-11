atv'nin heyecanla takip edilen dizisi Hercai 67. bölümüyle seyirciyi ekrana kilitliyor.
Saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisi karşısına çıkan Hercai'yi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Umut'un, Füsun'un adamları tarafından kaçırılmasıyla hem Reyyan'ın hem de Miran'ın dünyası başına yıkılmıştır. Miran kararlıdır, bir söz verir sevdiği kadına; neye mal olursa olsun oğlunu bulacak ve eve getirecektir. Bu amaçla Füsun'un karşısına çıkar ve ne istediğini sorar. Füsun, Miran'ın anlaşma teklifi karşısında şaşkındır. Ondan yerine getirilmesi hayli güç bir şey yapmasını ister. Miran düşünmeden kabul eder. Ancak bu kez oğluna kavuşmasının önündeki engel babaannesidir. Azize, Umut'u kendi yöntemleriyle almayı kafasına koymuştur. Miran'a yardım eden sürpriz isim kim? Füsun'un akıbeti ne olacak?