Sinan Yılmaz kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Sinan Yılmaz kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. İlgiyle izlenen eğlence programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a bugün konuk olan Karadeniz türküleriyle ünlü isim samimi sohbetiyle de keyiflendirdi. İşte Sinan Yılmaz'ın hayatı ile ilgili merak edilen bilgiler…
SİNAN YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Kolbastı şarkısı ve dansı ile büyük beğeni toplayan bir döneme damga vuran Karadenizli türkücü Sinan Yılmaz 42 yaşında ve aslen Trabzon Maçkalı. Sevilen türkücü Sinan Yılmaz'ın evliliği ve eşi hakkında internette herhangi bir bilgi yer almıyor.
1978 Yılında Trabzon' un Maçka ilçesinde doğan Sinan Yılmaz 6 yaşına kadar burada büyümüştür. Daha sonra ailesiyle birlikte Adapazarı' na taşınmış ilk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır. Lise ikinci sınıftayken ailesiyle beraber Almanya' ya göç eden Yılmaz burada müzik eğitimi almaya başlamıştır.
Sanatçı bir aileden gelen Sinan Yılmaz ağabeyi Adnan Yılmaz' ın desteğiyle müzik eğitimi alarak kendini geliştirmiş Almanya' da kurduğu grupla eğlencelerde, düğünlerde, şenliklerde sahne almıştır. 1989 yılında Sevgi Dünyası isimli ilk kasetini çıkartarak müzik piyasasına giren Yılmaz, ardından 1992 yılında Gurur isimli ikinci kasetini,1996 yılında Kralını tanımam adlı üçüncü kasetini çıkartmıştır.