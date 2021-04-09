SİNAN YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kolbastı şarkısı ve dansı ile büyük beğeni toplayan bir döneme damga vuran Karadenizli türkücü Sinan Yılmaz 42 yaşında ve aslen Trabzon Maçkalı. Sevilen türkücü Sinan Yılmaz'ın evliliği ve eşi hakkında internette herhangi bir bilgi yer almıyor.

1978 Yılında Trabzon' un Maçka ilçesinde doğan Sinan Yılmaz 6 yaşına kadar burada büyümüştür. Daha sonra ailesiyle birlikte Adapazarı' na taşınmış ilk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır. Lise ikinci sınıftayken ailesiyle beraber Almanya' ya göç eden Yılmaz burada müzik eğitimi almaya başlamıştır.