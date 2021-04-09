HERCAİ FİNAL Mİ YAPACAK?



Dizide ayrılıklar yaşanmasının ardından 25 Nisan'da final yapacağı iddiaları dolaşsa da henüz konuya dair kanaldan bir açıklama gelmedi. Yeni sezonun çekilip çekilmeyeceğine dair de bir bilgi verilmedi.



SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Aldıkları haberle perişan olan Şadoğulları'nı yeni ve zorlu bir süreç beklemektedir. Miran kendini büyük bir çıkmazda hissetmekte ve bu durumdan kurtulabilmek için çabalamaktadır. Destek ise hiç beklemediği birinden gelir. Nasuh ve Azize arasında ipler yeniden gerilirken Cihan aldığı kararla harekete geçer. Zehra evlatları ve Umut için güçlü kalmaya çalışırken gerçekleri araştıran Miran ise babaannesinden bir söz alır. Hazar kimin kurşunuyla vuruldu? Reyyan yaşayacak mı?