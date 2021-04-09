Hercai final mi yapıyor? Hercai 4. sezon olacak mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. ATV'de önce Cuma günleri bir süredir de Pazar akşamı yayınlanan dizinin sevenleri yeni sezonun olup olmayacağını şimdiden merak etmeye başladı. Ayrılan oyuncuların da olmasıyla birlikte Hercai'nin final yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Peki konuyla ilgili açıklama yapıldı mı?
HERCAİ FİNAL Mİ YAPACAK?
Dizide ayrılıklar yaşanmasının ardından 25 Nisan'da final yapacağı iddiaları dolaşsa da henüz konuya dair kanaldan bir açıklama gelmedi. Yeni sezonun çekilip çekilmeyeceğine dair de bir bilgi verilmedi.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Aldıkları haberle perişan olan Şadoğulları'nı yeni ve zorlu bir süreç beklemektedir. Miran kendini büyük bir çıkmazda hissetmekte ve bu durumdan kurtulabilmek için çabalamaktadır. Destek ise hiç beklemediği birinden gelir. Nasuh ve Azize arasında ipler yeniden gerilirken Cihan aldığı kararla harekete geçer. Zehra evlatları ve Umut için güçlü kalmaya çalışırken gerçekleri araştıran Miran ise babaannesinden bir söz alır. Hazar kimin kurşunuyla vuruldu? Reyyan yaşayacak mı?
HERCAİ KONUSU VE OYUNCULARI
Midyat'a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan'ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh'un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran'ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran'ın planlanlarından habersizdir.