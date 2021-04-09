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    • 09.04.2021 09:25
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    • 09.04.2021 09:25
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    ? ? İşte o tarih…

    Gündemde özellikle dizi severler tarafından ? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. ATV’nin sevilen dizisi Pazar akşamları ekrana geliyor ve ilgiyle izleniyor. Heyecan dolu olayların birbiri ardına geldiği dizide heyecan bir an bile eksik olmuyor. Sevenleri şimdiden yeni sezonda da devam edip etmeyeceğini merak etmeye başladı. Peki ? İşte dizisi hakkında bilgiler…

    takvim.com.tr
    Hercai final mi yapıyor?

    Hercai final mi yapıyor? Hercai 4. sezon olacak mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. ATV'de önce Cuma günleri bir süredir de Pazar akşamı yayınlanan dizinin sevenleri yeni sezonun olup olmayacağını şimdiden merak etmeye başladı. Ayrılan oyuncuların da olmasıyla birlikte Hercai'nin final yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Peki konuyla ilgili açıklama yapıldı mı?

    HERCAİ FİNAL Mİ YAPACAK?

    Dizide ayrılıklar yaşanmasının ardından 25 Nisan'da final yapacağı iddiaları dolaşsa da henüz konuya dair kanaldan bir açıklama gelmedi. Yeni sezonun çekilip çekilmeyeceğine dair de bir bilgi verilmedi.

    SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Aldıkları haberle perişan olan Şadoğulları'nı yeni ve zorlu bir süreç beklemektedir. Miran kendini büyük bir çıkmazda hissetmekte ve bu durumdan kurtulabilmek için çabalamaktadır. Destek ise hiç beklemediği birinden gelir. Nasuh ve Azize arasında ipler yeniden gerilirken Cihan aldığı kararla harekete geçer. Zehra evlatları ve Umut için güçlü kalmaya çalışırken gerçekleri araştıran Miran ise babaannesinden bir söz alır. Hazar kimin kurşunuyla vuruldu? Reyyan yaşayacak mı?

    HERCAİ KONUSU VE OYUNCULARI

    Midyat'a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan'ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh'un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran'ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran'ın planlanlarından habersizdir.

        İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren'in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat'ın güzelliği dillere destan Reyyan'ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!

        Hercai'nin dizisinin oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı gibi isimler yer alıyor.
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        Haberler Televizyon Hercai final mi yapıyor? Hercai 4. sezon olacak mı? İşte o tarih…