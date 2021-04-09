Alişan programda neden yok, ayrıldı mı? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan ne zaman dönecek?

9 Nisan tarihinde yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan'ın olmaması dikkat çekti. Hafta içi her gün Star Tv'de izleyicisi ile buluşan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında bugün Alişan olmayınca herkes meraklandı. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan neden yok? Alişan programdan ayrıldı mı? gibi soruların yanıtları araştırılıyor. İşte Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yeni gelişmeler...
ALİŞAN PROGRAMDAN AYRILDI MI?
Demet ve Alişan ile Sabah sabah programının sunucularından Alişan'ın bugün canlı yayına çıkmaması nedeniyle izleyiciler Alişan ayrıldı mı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Programın sunucularından olan Alişan programdan ayrılmadı.
DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH 9 NİSAN ALİŞAN BUGÜN NEDEN YOK?
Bugün yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan yer almadı. Konu hakkında açıklamayı Demet Akalın 'ortim bugünlük yok' şeklinde yaptı.