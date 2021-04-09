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    • 09.04.2021 12:22
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    • 09.04.2021 12:22
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    programda neden yok, ayrıldı mı? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan ne zaman dönecek?

    ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Demet ve ile Sabah Sabah programında bugün Alişan’ın olmaması dikkat çekti. Birçok izleyici Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 9 Nisan Cuma Alişan bugün neden yok sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Konu ile ilgili canlı yayında açıklama yaptı. Peki, ? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

    takvim.com.tr
    Alişan programda neden yok, ayrıldı mı? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan ne zaman dönecek?

    9 Nisan tarihinde yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan'ın olmaması dikkat çekti. Hafta içi her gün Star Tv'de izleyicisi ile buluşan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında bugün Alişan olmayınca herkes meraklandı. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan neden yok? Alişan programdan ayrıldı mı? gibi soruların yanıtları araştırılıyor. İşte Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yeni gelişmeler...

    ALİŞAN PROGRAMDAN AYRILDI MI?

    Demet ve Alişan ile Sabah sabah programının sunucularından Alişan'ın bugün canlı yayına çıkmaması nedeniyle izleyiciler Alişan ayrıldı mı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Programın sunucularından olan Alişan programdan ayrılmadı.

    DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH 9 NİSAN ALİŞAN BUGÜN NEDEN YOK?

    Bugün yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan yer almadı. Konu hakkında açıklamayı Demet Akalın 'ortim bugünlük yok' şeklinde yaptı.

        ALİŞAN KİMDİR?

        Serkan Burak Tektaş, ya da bilinen adıyla Alişan, Bingöl'lü bir ailenin çocuğu olarak 19 Haziran 1976'da İstanbul Erenköy'de dünyaya geldi.

        Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak Tektaş'tı. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı. Henüz iki yaşındayken, İbrahim Tatlıses'in "Sabuha", İzzet Altınmeşe'nin "Maden Dağı" adlı türkülerini ezbere okurdu. Okul yıllarında öğretmenleri ders arasında Alişan'a türkü söyletirlerdi. Bu, liseyi bitirene dek sürdü. Alişan'ın en büyük amacı pilot olmaktı ancak ÖSS'den yeterli puanı kazanamayınca bu hayali suya düştü. Lise birinci sınıftayken, babasının maddi desteğiyle ilk kasetini yaptı. Ancak bunu, gerçek bir kaset çalışması olarak kabul etmiyor.

        Dedesi ve dayısının yakın dostu olan, Prestij Müzik'in ortağı Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedilen Alişan, daha sonra firmanın diğer ortakları Mahsun Kırmızıgül ve Burhan Aydemir'in de desteğiyle ilk albümü Asik Oldum'u 8 Nisan 1996'da Piyasaya Cikarildi ve ünlü oldu.ikinci albümü 'Sana Bir Şey Olmasın'ı Eylül 1997'de piyasaya çıkardı.Albümün çıkış parçası "Kralı Gelse" adlı parçayla müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı.

        Üçüncü albümünü Kara çadır adlı albümünü 23 Nisan 1998 yılında çıkarılmıştır. Alişan'ın dördüncü albümü Var Ya 23 Ocak 1999 yılında çıkarılmıştır.Beşinci albümünü Alisan 5 Haziran 2001 yılında çıkarılmıştır.2002'nin Mart ayında Akmerkez alışveriş merkezi'nde Yalçın Menteş'le kavga etti. Polis tarafından tutuklanan Alişan,hapis cezası aldı.Söz mü adlı altıncı albümünü 25 Kasım 2002 yılında çıkarıldı.

        Ertesi yıl 20 Mart 2004 yılında Kalbim ellerinde adlı albümünü çıkarıldı.20 Mart 2005'te Olay bitmiştir adlı albümünü çıkarıp iki yıl sonra 5 Mart 2007'de Ve kimselere güvenmiyorum adlı albümünü çıkarıp,bir yıl sonra 15 Haziran 2008'de Sevgilerimle adlı son albümünü çıkarttı.

        Alişan ayrıca Istanbul Amatör Futbol Ligi Takımlarından Halil Rıfat Paşa'da oynamakta.Kendisi Forvet hattinda oynadığı Kulübün 10 numarasını giymekte ve kaptanlığını'da yapmakta. Neredeyse Ayazağa Stadı'nda oynanan tüm maçlarını magazinler görüntülemekte.
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