Alişan programda neden yok, ayrıldı mı? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan ne zaman dönecek?

Dedesi ve dayısının yakın dostu olan, Prestij Müzik'in ortağı Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedilen Alişan, daha sonra firmanın diğer ortakları Mahsun Kırmızıgül ve Burhan Aydemir'in de desteğiyle ilk albümü Asik Oldum'u 8 Nisan 1996'da Piyasaya Cikarildi ve ünlü oldu.ikinci albümü 'Sana Bir Şey Olmasın'ı Eylül 1997'de piyasaya çıkardı.Albümün çıkış parçası "Kralı Gelse" adlı parçayla müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Üçüncü albümünü Kara çadır adlı albümünü 23 Nisan 1998 yılında çıkarılmıştır. Alişan'ın dördüncü albümü Var Ya 23 Ocak 1999 yılında çıkarılmıştır.Beşinci albümünü Alisan 5 Haziran 2001 yılında çıkarılmıştır.2002'nin Mart ayında Akmerkez alışveriş merkezi'nde Yalçın Menteş'le kavga etti. Polis tarafından tutuklanan Alişan,hapis cezası aldı.Söz mü adlı altıncı albümünü 25 Kasım 2002 yılında çıkarıldı.