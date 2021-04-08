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    • 08.04.2021 16:04
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    ne zaman çıkacak? ?

    Gündemde dizi ve film severler merakla ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Şimdiye kadar yayınlanan tüm sezonları ile dünya genelinde izlenme rekorları kıran dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. 1 Nisan tarihinde Ukrayna’da vizyona giren ? Türkiye’de yaşayan vatandaşlar Hızlı ve Öfkeli 9’u ne zaman izleyebileceklerini merak ediyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çıkacak?

    Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çıkacak? Hızlı ve Öfkeli 9 Türkiye vizyon tarihi nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Justin Lin'in yönettiği film serisinin dokuzuncusu için nefesler tutuldu ve heyecanla ülkemizde vizyona girmesi bekleniyor. Koronavirüs vakalarından dolayı sinemalar kapalı olsa da internet üzerinden Hızlı ve Öfkeli 9'un izlenip izlenemeyeceği merak konusu. İşte ayrıntılar…

    HIZLI VE ÖFKELİ 9 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

    Corona virüsü salgını nedeniyle Mayıs ayında gösterime girmesi beklenen Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi Twitter'dan açıklandı. Filmin resmi Twitter sayfasından paylaşılan duyuruda, Hızlı ve Öfkeli 9'nun 28 Mayıs 2021 itibarıyla Amerika'da ve yine 2021 Mayıs itibarıyla tüm dünyada yayınlanacağı açıklandı.

    HIZLI VE ÖFKELİ 9 KONUSU VE OYUNCULARI

    Dominic Toretto'nun artık tek önceliği oğlu Brian'ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan kardeşi Jakob'a karşı savaşmak zorunda kalır. Serinin 9. filmi olan Fast and Furious 9'ın oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Lucas Black, Tyrese Gibson, Lex Elle ve John Cena gibi birçok isim yer alıyor.

        10 YAŞINDAKİ OĞLU DA ROL ALIYOR!

        200 milyon dolar bütçeli çalışmanın önümüzdeki aylarda vizyona girmesi beklenirken, Diesel'in hayat verdiği 'Dominic Toretto' karakterinin çocukluğunu, aktörün oğlu Vincent Sinclair'in oynadığı ortaya çıktı.TMZ'in haberine göre; şimdilik filmde ne kadar görüneceği öğrenilemeyen Vincent Sinclair'in, yapılan sözleşme gereği günlük bin dolar aldığı öğrenildi.2015 yılında seyircisiyle buluşan serinin yedinci filminde de, 'Dominic Toretto' karakterinin gençliğini Alex McGee isimli bir oyuncu canlandırmıştı.

        VIN DIESEL KİMDİR?

        18 Temmuz 1967 tarihinde New York'da doğan Vin Diesel'in gerçek adı Mark Sinclair Vincent'dir. 7 yaşında, arkadaşları ile gizlice bir tiyatroya girerler ve yakalanırlar. Her hafta tiyatroya gelerek küçük bir rol oynamakla cezalandırıldılar ve Vin Diesel'in ilk oyunculuk deneyimi böyle başlamış olur. Lise 3.sınıfta okulunu bırakıp Hollywood'a gitti. Hollywood'da başarıyı yakalayamadı ve bir yıl sonra New York'a döndü.

        17 yaşında gece klüplerinde bodyguard olarak çalışmaya başladı ve yaklaşık 10 yıl kadar bunu devam ettirdi. İsmini de o zamanlarda Vin Diesel'e çevirdi. Aktörlük tecrübelerini anlattığı bir kısa film yazdı; Multi-Facial (1994). Oradan Vin'in kariyeri hızla gelişti ve ilk başrolünü 'Richard B Riddick' olarak bilim kurgu filmi Pitch Black (2000)'le elde etti.
        Büyük çıkış yakaladığı Hızlı ve Öfkeli film serisinde Dominic Toretto, Er Ryan'ı Kurtarmak filminde Er Caparzo, xXx filminde Xander Cage, Pitch Black ve Richard B. Riddick filmlerinde Richard B. Riddick karakterlerini canlandırmıştır. Vin Diesel'in "One Race Productions" film şirketi ve "Tigon Studios" adlı oyun şirketi vardır. Vin Diesel, model Pamole Jimenez ile evli ve Hanya Riley adında bir kız çocuk babasıdır.
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        Haberler Televizyon Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çıkacak? Hızlı ve Öfkeli 9 Türkiye vizyon tarihi nedir?