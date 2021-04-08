Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çıkacak? Hızlı ve Öfkeli 9 Türkiye vizyon tarihi nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Justin Lin'in yönettiği film serisinin dokuzuncusu için nefesler tutuldu ve heyecanla ülkemizde vizyona girmesi bekleniyor. Koronavirüs vakalarından dolayı sinemalar kapalı olsa da internet üzerinden Hızlı ve Öfkeli 9'un izlenip izlenemeyeceği merak konusu. İşte ayrıntılar…
HIZLI VE ÖFKELİ 9 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Corona virüsü salgını nedeniyle Mayıs ayında gösterime girmesi beklenen Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi Twitter'dan açıklandı. Filmin resmi Twitter sayfasından paylaşılan duyuruda, Hızlı ve Öfkeli 9'nun 28 Mayıs 2021 itibarıyla Amerika'da ve yine 2021 Mayıs itibarıyla tüm dünyada yayınlanacağı açıklandı.
HIZLI VE ÖFKELİ 9 KONUSU VE OYUNCULARI
Dominic Toretto'nun artık tek önceliği oğlu Brian'ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan kardeşi Jakob'a karşı savaşmak zorunda kalır. Serinin 9. filmi olan Fast and Furious 9'ın oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Lucas Black, Tyrese Gibson, Lex Elle ve John Cena gibi birçok isim yer alıyor.