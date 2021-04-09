atv'nin merakla takip edilen dizisi Akıncı 15. bölümüyle nefes kesti.

Akıncı'nın son bölümünün ardından 16. bölüm fragmanı da merakla bekleniyordu.

16. bölüm fragmanı "Akıncı şehrin, ülkenin koruyucusu... Bundan sonra her gece sana cehennemi yaşatacağım" sözleriyle yayınlandı.

İşte Akıncı 16. bölüm fragmanı:

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Fatih Cevdet'in peşindeyken, Acı Getirenler'in başka büyük bir planı daha vardır. İstanbul'un tüm yeraltı organizasyonunu ele geçireceklerdir. Bunun için inanılmaz bir oyun kurarlar. Nergis ise elindeki anahtarın annesinin ölümü ile olan ilişkisini araştırırken çok daha büyük bir sürpriz ile karşılaşacaktır. Cevdet İstanbul'da adını duyurmak için çok önemli bir ismi hedef alır. Fatih ise Beyza'nın katillerini ararken, kardeşi Murat'la karşı karşıya gelecektir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN