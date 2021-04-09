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    • 09.04.2021 14:07
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    • 09.04.2021 14:07
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    Aşk 101 için beklenen müjde geldi! . sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 2.sezon fragmanı...

    . sezon ne zaman? Sorusu dizi severler tarafından merake dilip araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl 8 bölüm olarak ilk sezonuyla karşımıza çıkan Aşk 101 dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başrollerinde , , , ve gibi ünlü isimlerin yer aldığı Aşk 101'in ikinci sezon tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, ? ? Fragman yayınlandı mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak?

    1. sezonuyla Netflix platformunda izleyici karşısına çıkan Aşk 101 dizisiyle ilgili son gelişmeler merak konusu oldu. İzleyiciler ikinci sezon tarihini öğrenmek istiyor. Seyirciler konu hakkında yapılmış son açıklamaları ve haberleri yakından takip ediyor. Aşk 101 dizisinin 2. sezon tarihine dair Netflix'ten bir açıklama yapılıp yapılmadığı yeni yılla birlikte akıllarda yer edinmeye başlıyor. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte diziye dair detaylar...

    AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN?

    Aşk 101 2. sezon için Netflix'ten bir duyuru henüz yayınlanmadı. Ancak geçtiğimiz yılki yayın tarihi düşünüldüğünde dizinin yeni sezonunun Nisan ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.

    ÇEKİMLER TAMAMLANDI

    Dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın (Osman), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı ipuçlarını verdi. Netflix tarafından fragman yayınlandığı zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.

    Selahattin Paşalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına "No sad goodbyes" notunu düştü.

        AŞK 101 OYUNCULARI KİMDİR?

        Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Kubilay Aka, Pınar Deniz, Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu, İpek Yazıcı, Selahattin Paşalı, Bade İşçil ve Tuba Ünsal'ın rol aldığı dizinin, yönetmenliğini ise Deniz Yorulmazer ve Ahmet Katıksız'ın üstleniyor.

        1.SEZONDA YAŞANANLAR

        Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.

        Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.

        Aşk 101 1. sezon 3. bölüm: Burcu ve Kemal aralarındaki çekimi fark eder. Eda, Kerem ile arasına mesafe koyar. Sinan, Işık'a açılma konusunda tereddüt yaşamaya devam eder.

        Aşk 101 1. sezon 4. bölüm: Işık, Eda'yı hayallerinin peşinden koşmaya teşvik eder. Grup, Tuncay'ı sınar ve onun Burcu'yu hak etmediğini fark eder.

        Aşk 101 1. sezon 5. bölüm: Osman, Tuncay'ı karanlık bir işe çeker. Ancak bu ortaklık beklenmedik şekilde sonuçlanır. Işık ise Burcu ve Kemal'in birlikte çalışması için bir bahane bulur.

        Aşk 101 1. sezon 6. bölüm: Eda, Işık ve Burcu aştan konuşur. Yetiişkin Işık, doğum gününü arkadaş grubuyla birlikte Boğaz'da kutladıkları akşamı anımsar.

        Aşk 101 1. sezon 7. bölüm: Tuncay, Burcu'ya kötü bir haber verir. Okul laboratuvarında yaşanan bir olay, Necdet için bardağı taşıran son damla olu. Grup, okuldan atılmayla karşı karşıya kalır.

        Aşk 101 1. sezon 8. bölüm: Öğretmenler, herkesin içinde özür dileyip pişmanlıklarını dile getirmeleri karşlığında gruba son bir şans verir. Kemal ve Burcu, onlara oynanan oyunu öğrenir.

            AŞK 101 DİZİSİ OYUNCU KADROSU

            Kubilay Aka - Kerem
            Kaan Urgancıoğlu - Kemal
            Alina Boz - Eda
            Pınar Deniz - Burcu
            Mert Yazıcıoğlu - Sinan
            Selahattin Paşalı - Osman
            İpek Filiz Yazıcı - Işık
            Bade İşçil -
            Müfit Kayacan - Necdet
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            Haberler Magazin Aşk 101 için beklenen müjde geldi! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 2.sezon fragmanı...