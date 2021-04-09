1. sezonuyla Netflix platformunda izleyici karşısına çıkan Aşk 101 dizisiyle ilgili son gelişmeler merak konusu oldu. İzleyiciler ikinci sezon tarihini öğrenmek istiyor. Seyirciler konu hakkında yapılmış son açıklamaları ve haberleri yakından takip ediyor. Aşk 101 dizisinin 2. sezon tarihine dair Netflix'ten bir açıklama yapılıp yapılmadığı yeni yılla birlikte akıllarda yer edinmeye başlıyor. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte diziye dair detaylar...
AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN?
Aşk 101 2. sezon için Netflix'ten bir duyuru henüz yayınlanmadı. Ancak geçtiğimiz yılki yayın tarihi düşünüldüğünde dizinin yeni sezonunun Nisan ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.
ÇEKİMLER TAMAMLANDI
Dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın (Osman), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı ipuçlarını verdi. Netflix tarafından fragman yayınlandığı zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.
Selahattin Paşalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına "No sad goodbyes" notunu düştü.