Polisler Derin hakkında araştırma yaparken beklenmedik bir durum da ortaya çıkar. Derin'in hasta kayıtları da araştırmaya dahil olur ve polisler Derya'dan ister. Derya, kayıtlara baktığı sırada Derin'in hamile olduğunu öğrenir. Ancak bu bilgi henüz kimsede yoktur. Derya, bunu Volkan'a söylemeye kalkar ancak gizlilikten dolayı cesaret edemez.

Asya hakkında çıkan haberler ve olaylar silsilesi en sonunda felakete neden oluyor. Asya'nın itibarı kökünden sarsılıyor. Hastane yönetimi artık bu duruma son vererek, Asya'yı hastaneden kovuyorlar. Bu da yetmez gibi vakıftan da kovulan Asya iyice bunalıyor.