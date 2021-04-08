Dün akşam yayınlanan son bölümün hemen ardından Sadakatsiz 26. bölüm fragmanı araştırma konusu oldu. Başladığı günden bu yana hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile gündemden düşmeyen dizide Derin karakterinin kaçırılma olayı gündeme bomba gibi düştü. İzleyiciler Sadakatsiz Derin'i kim, neden kaçırdı? Derin öldü mü, nerede? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sorgular oldu. İşte tüm bilgiler...
DERİN'İ KİM NEDEN KAÇIRDI, DERİN ÖLECEK Mİ?
Büyük heyecanla izlenen Sadakatsiz, 2015 yılında BBC One kanalında yayınlanan Doctor Foster adlı yabancı diziden ekrana uyarlandı. Gerçeğinde Kate karakteri diziden ayrılıyordu. Türkiye'ye uyarlanan Sadakatsiz dizisinde ise Derin'in kaybolması da akıllara aynı sonun gerçekleşeceğini getirdi. Derin'in bir odada elleri bağlı şekilde tutulduğu görüldü. Fakat Derin'in akıbeti 26. bölümde açığa kavuşacak.
SADAKATSİZ 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Henüz yayınlanmadı, yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
SADAKATSİZ 25. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sadakatsiz 7 Nisan Çarşamba yayınlanan 25. Bölümde Derin'in ortada kayboluşun yankıları sürerken, çevresinde artan baskı Asya'yı zor durumda bırakır.
Derin'i bulmak ve Asya'yı aklamak için gözünü karartan Volkan kendi yöntemlerine başvurmaya karar verir. Beklenmedik darbelerle kendisini köşeye sıkışmış bulan Asya'ya uzanan yardım eli, herkesi merakta bırakır. Derin'le ilgili ortaya çıkan hangi gerçek, düğümün görünenden de büyük olduğunun kanıtıdır?