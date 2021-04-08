SADAKATSİZ FARUK KİMDİR, HASTALIĞI NE?

Asya'nın hastasıdır, fakat kendisi insanların yüzündeki ifadeden sorunları kestirebilen biridir, özel bir gücü yok elbette, sadece Asya'nın surat ifadesinden ve hareketlerinden dolayı onda bir sorun olduğunu düşünür.

Hatta bu sorunun kendisinde olan hastalığa çok benzer olduğunu söyler, ne yazık ki hastanın hareketleri çok dengesizdir, bunu söylerken insana saldırıyormuş gibi dile getirir ve Asya'yı biraz incidir.