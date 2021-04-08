Sadakatsiz Faruk kimdir, gerçek adı ne? Sadakatsiz Faruk Derin'i neden kaçırdı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Özellikle dün akşamki son bölümü izlemeyi kaçıranlar bugün merakla yaşanan gelişmeleri araştırır oldu. Özellikle Derin'in kaçırılma olayı en temel konulardandı. Peki Derin'i Sadakatsiz Faruk mu kaçırdı? İşte merak konusu olan tüm bilgiler…
SADAKATSİZ FARUK DERİN'İ NEDEN KAÇIRDI?
Asya'nın eski hastası ve komşusu Faruk'un şüpheli hareketleri, Derin'i kaçıran kişinin o olabileceği yönünde yorumlara sebep oldu.Elleri bağlı bir şekilde gözüken Derin kafalarda soru işareti bıraktı. Derin'in çaresiz bakışları onun bir başkası tarafından kaçırıldığını düşündürdü. Ayrıca eklenmedik darbelerle kendisini köşeye sıkışmış bulan Asya'ya uzanan yardım eli, herkesi merakta bıraktı. "Sen Masumsun Asya bunu herkes öğrenecek" cümleleri hafızalara kazındı.
SADAKATSİZ FARUK KİMDİR, HASTALIĞI NE?
Asya'nın hastasıdır, fakat kendisi insanların yüzündeki ifadeden sorunları kestirebilen biridir, özel bir gücü yok elbette, sadece Asya'nın surat ifadesinden ve hareketlerinden dolayı onda bir sorun olduğunu düşünür.
Hatta bu sorunun kendisinde olan hastalığa çok benzer olduğunu söyler, ne yazık ki hastanın hareketleri çok dengesizdir, bunu söylerken insana saldırıyormuş gibi dile getirir ve Asya'yı biraz incidir.