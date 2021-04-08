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    • Magazin
    • 08.04.2021 09:34
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    • 08.04.2021 09:39
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    , gerçek adı ne? ?

    Gündemde pek çok kişi , gerçek adı ne? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırıyor. Kanal D’nin Çarşamba akşamları yayınlanan ve entrika dolu sahneleriyle heyecanla izlenen Sadakatsiz dizisinde yine önemli gelişmeler oldu. Kaçırılan Derin herkes tarafından aranırken bu olayın ardından Asya’nın hastası Faruk mu çıktı? ? İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz Faruk kimdir, gerçek adı ne?

    Sadakatsiz Faruk kimdir, gerçek adı ne? Sadakatsiz Faruk Derin'i neden kaçırdı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Özellikle dün akşamki son bölümü izlemeyi kaçıranlar bugün merakla yaşanan gelişmeleri araştırır oldu. Özellikle Derin'in kaçırılma olayı en temel konulardandı. Peki Derin'i Sadakatsiz Faruk mu kaçırdı? İşte merak konusu olan tüm bilgiler…

    SADAKATSİZ FARUK DERİN'İ NEDEN KAÇIRDI?

    Asya'nın eski hastası ve komşusu Faruk'un şüpheli hareketleri, Derin'i kaçıran kişinin o olabileceği yönünde yorumlara sebep oldu.Elleri bağlı bir şekilde gözüken Derin kafalarda soru işareti bıraktı. Derin'in çaresiz bakışları onun bir başkası tarafından kaçırıldığını düşündürdü. Ayrıca eklenmedik darbelerle kendisini köşeye sıkışmış bulan Asya'ya uzanan yardım eli, herkesi merakta bıraktı. "Sen Masumsun Asya bunu herkes öğrenecek" cümleleri hafızalara kazındı.

    SADAKATSİZ FARUK KİMDİR, HASTALIĞI NE?

    Asya'nın hastasıdır, fakat kendisi insanların yüzündeki ifadeden sorunları kestirebilen biridir, özel bir gücü yok elbette, sadece Asya'nın surat ifadesinden ve hareketlerinden dolayı onda bir sorun olduğunu düşünür.

    Hatta bu sorunun kendisinde olan hastalığa çok benzer olduğunu söyler, ne yazık ki hastanın hareketleri çok dengesizdir, bunu söylerken insana saldırıyormuş gibi dile getirir ve Asya'yı biraz incidir.

        ONUR BERK ASLANOĞLU KİMDİR?

        Oyuncumuz 1983 yılında Trabzon'da doğmuştur, kendisini ekranlarda yeni görmeye başlasak da üniversite döneminden bu yana tiyatro ile uğraşmaktadır.

        Fakat lisans eğitimini oyunculuk alanında değil İTÜ Makina Fakültesi bölümünü bitirmiştir, ama bu üniversitenin oyunculuğuna çok katkısı olmuştur, çünkü tiyatro ile burada tanışmıştır.

        2020 yılında bir tanesi kısa film olmak üzere 3 filmde yer almıştır, ilk dizisi ise şuanda oynadığı dizidir. Yani kariyerinin başlangıcına 2020 yılı diyebiliriz. Oyuncu o günden bu yana toplamda 4 projede yer almıştır.

        Onur Berk Arslanoğlu dizileri, oynadığı diziler
        Kendisi 2 film 1 kısa filmde yer aldı ve bu dizi onun ilk dizi projesidir.

        MELİS SEZEN KİMDİR?

        Melis Sezen, 2 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde eğitim gören Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve ardından Siyah İnci dizisinde Tolgahan Sayışman, Hande Erçel ve Berk Hakman'la birlikte rol almıştır. Melis Sezen, Siyah İnci dizisinde Ebru karakterini canlandırmıştır.

        Rol aldığı ilk film Dünya Hali ve ikinci film Tilki Yuvası oldu. Bağımsız filmlerden sonra ilk ciddi rolünü Yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş'ın gerçek hikâyesini anlatan Bizim İçin Şampiyon filmiyle yaptı. 2019 yılında Leke dizisinde "Yasemin" karakteri ilk başrolü oldu. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde yine başrol olan "Deren" karakterini canlandırdı. 2019 yılının sonunda Mucize 2: Aşk filminde "Beren" karakterini canlandırdı.

        Sezen, 2019'da IMDB Starmetre listesinde ilk 100'e girmiştir. 2020 yılında İstanbul'un işgali, Meclis-i Mebûsan'ın dağıtılması, Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Kuvâ-yi Milliye hareketi ve Ankara'da yeni bir meclisin kuruluş süreçlerini anlatan Ya İstiklal Ya Ölüm tarihi mini dizisinde başrol karakteri "Nazan" karakterini canlandırdı.
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