Fenomen diziden haber var! Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde son dakika gelişmesi! Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizileri arasında yer alan ve yayınlanan her bölümü ile izlenme rekorları kıran Kurtlar Vadisi Kaos konusunda çok önemli bir iddia gündeme geldi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından ayrılan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun da yeşil ışık yaktığı Kurtlar Vadisi Kaos dizisi projesinde Necati Şaşmaz ile beraber başrollerde oynayabileceği iddia edildi. Bu bağlamda başrollerinde ünlü isim Necati Şaşmaz'ın yer aldığı Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yeni sezonda hangi kanalda yayınlanacağı en çok merak edilenler arasında zirvede yer almakta.
KENAN İMİRZALİOĞLU İDDİASI!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından ayrılan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun da yeşil ışık yaktığı Kurtlar Vadisi Kaos dizisi projesinde Necati Şaşmaz ile beraber başrollerde oynayabileceği iddia edildi.
Kendisine teklif gelmesi durumunda bunu mutlaka değerlendireceğini belirten İmirzalıoğlu, "Oyunculuğu bırakmış değilim. Şu ana kadar da bana ulaşan bir teklif bulunmamakta. Bir teklif gelmesi durumunda Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde seve seve oynarım." ifadelerini kullandı.
KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında bazı açıklamalar yapan oyuncu Necati Şaşmaz, "Kaos yönetimi adı altında bir ideoloji bulunmakta. Bizde bu kaos yönetiminden nasıl kurtulacağımız adına yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullanması ile gündem yeniden alev aldı. Yeni sezonda Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin en geç 2021 Ekim ayında ATV ekranlarında başlayacağı iddia edilmekte.