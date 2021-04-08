Camdaki Kız ne zaman başlıyor? Saat kaçta, hangi kanalda? Camdaki Kız dizisi nerede çekiliyor? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanmaya başlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesini izleyicilere yansıtacak olan yeni dizi yayınlanan tanıtımlarıyla oldukça dikkat çekti. Camdaki Kız ilk bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar…
CAMDAKİ KIZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Camdaki Kız dizisinde fragman da görülen Burcu Biricik'in fanus içerisinde olduğu yer Taksim İstiklal Caddesi. Bunun dışında da dizinin çekim yerleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde olarak değişiyor.
NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?
8 Nisan'da yani bu akşam Kanal D'de başlayacak.
1. BÖLÜM FRAGMANI
CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
"Neden aşık oluruz? Peki kime aşık oluruz? Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?" Camdaki Kız, belki de bugüne kadar kendimize hiç sormadığımız bu soruları sordurarak izleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak.