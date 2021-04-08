Camdaki Kız dizisinin konusu nedir? Camdaki Kız oyuncu kadrosunda kimler var? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 8 Nisan Perşembe akşamı yani bugün ilk bölümüyle izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşacak diziyi yayın akışında gören izleyiciler hakkındaki bilgileri merak eder oldu. Camdan Kız dizisine dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
CAMDAKİ KIZ KONUSU VE OYUNCULARI
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
Camdaki Kız'ın oyuncuları arasında; Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor.
Nalan- Burcu Biricik
Gülcihan - Devrim Yakut
Sedat - Feyyaz Şerifoğlu
Döndü - Feri Baycu Güler
Toko - Hamza Yazıcı
Cana - Hande Ataizi
Feride - Nur Sürer
Adil- Şerif Erol
Selen- Selma Ergeç
Rafet - Tamet Levent
Hafize - Nihal Menzil
Levent- Tuğrul Tülek