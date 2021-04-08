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    • 08.04.2021 14:34
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    Yeni başlayan dizileri yakından takip edenler bugün gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusuna yanıt arıyor. Kanal D’de bu akşam başlayacak olan dizi kitaptan uyarlanan gerçek bir aşk hikayesini anlatıyor. Hem güçlü oyuncu kadrosu hem de konusu ile dikkat çeken ? Başrollerinde Burcu Biricik’in yer aldığı yeni dizi Camdan Kız hakkında merak edilenleri derledik.

    takvim.com.tr
    Camdaki Kız dizi konusu nedir?

    Camdaki Kız dizisinin konusu nedir? Camdaki Kız oyuncu kadrosunda kimler var? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 8 Nisan Perşembe akşamı yani bugün ilk bölümüyle izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşacak diziyi yayın akışında gören izleyiciler hakkındaki bilgileri merak eder oldu. Camdan Kız dizisine dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    CAMDAKİ KIZ KONUSU VE OYUNCULARI

    Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

    Camdaki Kız'ın oyuncuları arasında; Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor.

    Nalan- Burcu Biricik

    Gülcihan - Devrim Yakut

    Sedat - Feyyaz Şerifoğlu

    Döndü - Feri Baycu Güler

    Toko - Hamza Yazıcı

    Cana - Hande Ataizi

    Feride - Nur Sürer

    Adil- Şerif Erol

    Selen- Selma Ergeç

    Rafet - Tamet Levent

    Hafize - Nihal Menzil

    Levent- Tuğrul Tülek

        BURCU BİRİCİK KİMDİR?

        Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya'da doğdu. 2006 yılında Antalya 'da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi. Lise yıllarında katıldığı Tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar veren Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlarken, aynı zamanda da Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Biricik, oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda stajyer kadroda yer alarak başladı. Burada İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım ve Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda rol aldı.

        2007 yılında Show TV'de yayımlanan Maçolar dizisindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer aldı. Daha sonra Toprağın Günlüğü kısa filmi. çeken Biricik, Kanal D' de 2011 yılında yayımlanan Artiz Mektebi adlı oyunculuk yarışmasına katıldı ve burada birinciliği Alican Aytekin ile paylaştı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl 2011 ve Ustura Kemal 2012 dizilerinde küçük roller aldı. Show TV 'de yayımlanan Düşman Kardeşler 2012 dizisindeki Derya adlı Trakyalı bir kızı canlandırdı. Oyuncu, TRT 1'de yayımlanan Beni Böyle Sev 2013 dizisinde Seda karakterini canlandırmış ve çeşitli reklâm filmlerinde oynamıştır. Biricik 2014 yılının Kasım ayında Kanal D'de başlayan Şeref Meselesi dizisinde Kübra karakterini canlandırdı. 2015-2017 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Hayat Şarkısı'nda Hülya karakterini canlandırdı. 2016 yılında Emre Yetkin'le evlendi. 2019 yılında yayınlanan Çiçero isimli sinema filminde Erdal Beşikçioğlu ile başrolü paylaştı. Aynı yıl Kuzgun dizisinde rol almaya başladı.
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