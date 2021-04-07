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    • Televizyon
    • 07.04.2021 12:13
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    • 07.04.2021 12:13
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    ne zaman, ? , ?

    Gündemde pek çok kişi ne zaman, ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Televizyon yayın akışlarını yakından takip edenler yeni başlayacak olan dizilerle ilgili bilgileri de sorguluyor. Peki tanıtımları ve güçlü oyuncu kadrosu ile oldukça dikkat çeken yeni dizi Kağıt Ev’in ilk bölümü ne zaman ekrana gelecek? , ? İşte detaylar…

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    Kağıt Ev ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

    Kağıt Ev ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Kağıt Ev dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Yeni dizi hem konusu hem de oyuncuları ile oldukça dikkat çekti, yayınlanan tanıtımları da yoğun ilgi gördü. Daha başlamadan adından söz ettiren Kağıt Ev hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. İşte tüm detaylar…

    KAĞIT EV NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği yapımcısı Saner Ayar ve yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu yeni dizi Star TV'de yayınlanacak, tarihi ise henüz belli olmadı.

    KAĞIT EV KONUSU NEDİR?

    Cihan (Erdal Beşikçioğlu) ve Aylin Fırtına (Nur Fettahoğlu) oğulları Mert (Nejat Uygur), büyük kızları Cemre (Helin Kandemir) ve küçük kızları Melisa (Bulut Teker) ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadırlar. Kariyerleri, evleri, hayatları kısacası çizdikleri aile tablosu mükemmeldir. Ama bu mükemmel hayatları tek bir yanlış anlama ile darmadağın olur. Fırtına Ailesi'nin hayatı, verdikleri talihsiz bir karar ile bir anda değişecek, yıllarca büyük bir özen ve emekle kurdukları düzenleri ise bir gecede temellerinden sarsılacaktır. Onlar hem çocuklarını hem de ailelerini korumak için her şeyi göze almak zorundadırlar.

    KAĞIT EV OYUNCULARI KİMLER?

    Erdal Beşikçioğlu (Cihan), Nur Fettahoğlu (Aylin), Tuvana Türkay (Azra), Nihal Koldaş (Gülsüm), Can Nergis (Bülent), Helin Kandemir (Cemre), Nejat Uygur (Mert), Bülent Gültekin (Çetin), Yaşar Üzer (Halil), Bulut Teker (Melisa), Tuğçe Aykut (İnci)

    NUR FETTAHOĞLU KİMDİR?

    Nur Fettahoğlu, 12 Kasım 1980 yılında Almanya'nın Duisburg şehrinde dünyaya gelmiştir. Aslen Rizeli olan Nur Fettahoğlu, Haliç Üniversitesi'nde Moda Tasarımı eğitimi aldı ve mezun oldu. Daha sonra çeşitli bankalarda çalıştıktan sonra kamera karşısına ilk kez borsa spikerliği yaparak geçti.

        Bir süre spikerlik görevini üstlenmiş olan Nur Fettahoğlu oyunculuk kariyerine Benden Baba Olmaz dizisi ile adım atmış daha sonra Gönül Salıncağı dizisinde oynamış, Kurtlar Vadisi Filistin sinema filminde başrol, Hayat Yolunda dizisine Şafak, Filinta dizisinde Süreyya karakterlerini canlandırmıştır.

        Muhteşem Yüzyıl adlı dizide ise Mahidevran Sultan karakteri ile gönülleri fethetmeyi başaran Nur Fettahoğlu, ilk evliliğini borsacı Murat Aysan ile yaptı. 2011'de evliliğine son verdi. İkinci evliliğini ise iş adamı Levent Veziroğlu ile evlendi. 2015'te ise boşandılar. En son Star TV ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde Umay karakterine hayat veren Nur Fettahoğlu, 1.69 metre boyunda, 54 kilo ve Akrep burcudur.
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        Haberler Televizyon Kağıt Ev ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Kağıt Ev dizi konusu nedir, oyuncuları kimler?