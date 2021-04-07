Kağıt Ev ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Kağıt Ev dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Yeni dizi hem konusu hem de oyuncuları ile oldukça dikkat çekti, yayınlanan tanıtımları da yoğun ilgi gördü. Daha başlamadan adından söz ettiren Kağıt Ev hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. İşte tüm detaylar…
KAĞIT EV NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği yapımcısı Saner Ayar ve yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu yeni dizi Star TV'de yayınlanacak, tarihi ise henüz belli olmadı.
KAĞIT EV KONUSU NEDİR?
Cihan (Erdal Beşikçioğlu) ve Aylin Fırtına (Nur Fettahoğlu) oğulları Mert (Nejat Uygur), büyük kızları Cemre (Helin Kandemir) ve küçük kızları Melisa (Bulut Teker) ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadırlar. Kariyerleri, evleri, hayatları kısacası çizdikleri aile tablosu mükemmeldir. Ama bu mükemmel hayatları tek bir yanlış anlama ile darmadağın olur. Fırtına Ailesi'nin hayatı, verdikleri talihsiz bir karar ile bir anda değişecek, yıllarca büyük bir özen ve emekle kurdukları düzenleri ise bir gecede temellerinden sarsılacaktır. Onlar hem çocuklarını hem de ailelerini korumak için her şeyi göze almak zorundadırlar.
KAĞIT EV OYUNCULARI KİMLER?
Erdal Beşikçioğlu (Cihan), Nur Fettahoğlu (Aylin), Tuvana Türkay (Azra), Nihal Koldaş (Gülsüm), Can Nergis (Bülent), Helin Kandemir (Cemre), Nejat Uygur (Mert), Bülent Gültekin (Çetin), Yaşar Üzer (Halil), Bulut Teker (Melisa), Tuğçe Aykut (İnci)
NUR FETTAHOĞLU KİMDİR?
Nur Fettahoğlu, 12 Kasım 1980 yılında Almanya'nın Duisburg şehrinde dünyaya gelmiştir. Aslen Rizeli olan Nur Fettahoğlu, Haliç Üniversitesi'nde Moda Tasarımı eğitimi aldı ve mezun oldu. Daha sonra çeşitli bankalarda çalıştıktan sonra kamera karşısına ilk kez borsa spikerliği yaparak geçti.