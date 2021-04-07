Bir süre spikerlik görevini üstlenmiş olan Nur Fettahoğlu oyunculuk kariyerine Benden Baba Olmaz dizisi ile adım atmış daha sonra Gönül Salıncağı dizisinde oynamış, Kurtlar Vadisi Filistin sinema filminde başrol, Hayat Yolunda dizisine Şafak, Filinta dizisinde Süreyya karakterlerini canlandırmıştır.

Muhteşem Yüzyıl adlı dizide ise Mahidevran Sultan karakteri ile gönülleri fethetmeyi başaran Nur Fettahoğlu, ilk evliliğini borsacı Murat Aysan ile yaptı. 2011'de evliliğine son verdi. İkinci evliliğini ise iş adamı Levent Veziroğlu ile evlendi. 2015'te ise boşandılar. En son Star TV ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde Umay karakterine hayat veren Nur Fettahoğlu, 1.69 metre boyunda, 54 kilo ve Akrep burcudur.