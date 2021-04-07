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    • 07.04.2021 16:41
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    ’den dikkat çeken koronavirüs çıkışı: Bizi bir sal korona!

    Bir podcast yayınına konuk olan ünlü şarkıcı , samimi açıklamalarda bulundu. Özel hayatından kariyerine kadar birçok konu hakkında konuşan ünlü şarkıcı, koronavirüs pandemisi ile ilgili yaptığı itirafla dikkat çekti. “Hayatın akışı durdu. Bizi bir sal korona!” diyen Lodi, “ her şeyi affeder mi?” sorusunu da net bir şekilde cevapladı.

    Yonca Lodi’den koronavirüs çıkışı!

    Ünlü şarkıcı Yonca Lodi, koronavirüs salgını hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Lodi, "Yapısal olarak ev seven biriyim. Çalışmadığım zamanlarda evde vakit geçiririm, tek başıma sıkılmam. Ama benim için bile artık bu kadar evde kalmak fazla oldu" şeklinde konuştu.

    Yonca Lodi, röportaja ve konsere gitmeyi özlediğini belirterek "Hayatın akışı durdu. Bizi bir sal korona!" dedi.

    46 yaşındaki şarkıcı, "Hayatınız bir film olsa türü ne olurdu?" sorusunu da şöyle cevapladı: "Tek bir türe bağlı kalamam herhalde. Komedisi daha çok, dönem dönem trajikomik ve duygusal. Son bir senedir drama"

        Sosyal medya hakkında konuşmayı da ihmal etmeyen Lodi, Instagram DM'den (direkt mesaj) gelen evlenme tekliflerine çok güldüğünü söyledi.

        AŞK HER ŞEYİ AFFETMEZ!
        Lodi, "Aşk her şeyi affeder mi?" sorusunu ise "Yok artık! Her türlü ilişkide güvenimin sarsılmasını asla affetmiyorum, konu ne olursa olsun. Çok kredi veririm ama sonrasında asla tanımamışım gibi davranabilirim" şeklinde cevapladı.

        YENİ PROJELERİ HAKKINDA KONUŞTU
        Ünlü şarkıcı, Yelkovan' isimli şarkısına klip çekmeyi planladığını belirterek "Ayrıca YouTube'a yapmayı düşündüğüm projeler, onun dışında bir de single çıkarma isteğim var" ifadelerini kullandı.

            GAMSIZ İNSANLARA ÖZENİYOR!
            Lodi, "Gamsız insanlara özeniyorum ben hiç öyle olmadım. Tezcanlıyımdır. Küçücük bir şeyi kafama takıp, hayatı kendime zindan edebilirim" dedi.
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