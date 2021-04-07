Ünlü şarkıcı Yonca Lodi, koronavirüs salgını hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Lodi, "Yapısal olarak ev seven biriyim. Çalışmadığım zamanlarda evde vakit geçiririm, tek başıma sıkılmam. Ama benim için bile artık bu kadar evde kalmak fazla oldu" şeklinde konuştu.
Yonca Lodi, röportaja ve konsere gitmeyi özlediğini belirterek "Hayatın akışı durdu. Bizi bir sal korona!" dedi.
46 yaşındaki şarkıcı, "Hayatınız bir film olsa türü ne olurdu?" sorusunu da şöyle cevapladı: "Tek bir türe bağlı kalamam herhalde. Komedisi daha çok, dönem dönem trajikomik ve duygusal. Son bir senedir drama"