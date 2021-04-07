İsmail Altunsaray kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu İsmail Altunsaray kaç yaşında, nereli, türküleri neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulananlar arasında yer aldı. Hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah program keyifle takip ediliyor. Bugünkü konukları arasında yer alan İsmail Altunsaray türküleriyle izleyicileri mest etti. Samimi sohbetiyle de dikkat çeken sanatçının hayatı ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.
İSMAİL ALTUNSARAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
İsmail Altunsaray 16 Ağustos 1980'de Kırşehir'de dünyaya gelmiş Bozlak geleneğinin yeni kuşak temsilcilerinden biri olan Türk saz ve ses sanatçısıdır. Halil İbrahim ve Kevser Altunsaray'ın oğlu olan İsmail Altunsaray, 12 yaşında bağlama çalmaya başladı. 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü'nü kazandıktan sonra öğrenimi boyunca kendi üniversitesi başta olmak üzere çeşitli üniversite ve toplulukların ulusal ve uluslararası etkinliklerinde yer aldı.2002 yılında konservatuvar eğitimini tamamlayan Altunsaray, 2003 yılında TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Birimi'ne akitli sanatçı olarak kabul edildi. Bu dönemde çeşitli televizyon ve radyo programlarında icracı ve solist sanatçı olarak yer aldı.
2005 yılında Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Musikisi Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı'nda lisansüstü eğitimini başarıyla tamamladı.İTÜ Halk Bilimleri ve Sanatları Kulübü'nün 2006 yılından beri düzenlemekte olduğu; Neşet Ertaş, Musa Eroğlu, Erkan Oğur gibi ustaların da katılımıyla gerçekleşen "İTÜ Bağlama Günleri" etkinliğinde solo performanslar gösterdi.2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi TİKA'nın desteğiyle düzenlenen 9. Uluslararası Sürmeli Festivali bünyesindeki "Nida Tüfekçi Altın Bağlama Kültür Sanat Ödülleri" adını taşıyan organizasyonda Türk Halk Müziği İcracılık Dalı'nda Teşvik Ödülü aldı.İsmail Altunsaray, 22 Nisan 2009 tarihinde Avrupa'nın en prestijli konser salonlarından Berliner Philharmoniker Chamber Music Hall'da, "Bozlak ve Flamenko" sentezinin başarıyla gerçekleştiği bir konsere imza attı.