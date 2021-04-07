"Alla Turca: Orient and Occident Meet for a Cultural Dialogue of Instruments and Voices" başlıklı konserde, kendisine kopuz ve perdesiz gitarda Erkan Oğur ile İspanyolların dünyaca tanınmış Flamenko gitaristi Paco Pena ve geleneksel anlamda dünyaca tanınmış vokallerinden biri olan Miguel Ortega eşlik etti.5 Şubat 2011 tarihinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşen, Bozlak'tan Flamenko'ya "İki Gözden Bir Damla" adlı konserde İsmail Altunsaray, Ulusal Cordoba Flamenko Ödülü almış İspanyol sanatçı "Ye Ye De Cadiz" ile beraber başarılı bir performans sergiledi.İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümünde 2009-2011 yılları arasında "THM Repertuvarı Öğretim Görevlisi" olarak görev yapan İsmail Altunsaray, Anadolu müzik kültürüne sahip çıkarak Türk Halk Müziği'nde ekol olmuş birçok ustanın haklarını titizlikle savunan "Kalan Müzik" şemsiyesi altında 21 Eylül 2011 tarihinde "İncidir" adlı albümünü çıkarmıştır.





Anadolu Abdalları'nın-Ustaların diyarı Kırşehir'de doğup büyümüş olan İsmail Altunsaray, Abdal aşiretine mensup olmamasına rağmen Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Hacı Taşan ve Çekiç Ali gibi efsanelerden feyz alarak sanatını, bağlama ve vokal icrasını ve tavrını geliştirmiş, konservatuvarda aldığı nazari bilgiler ile harmanlayarak hem alaylı hem mektepli nadir sanatçılar arasına girmiştir. Bu özelliği ile Neşet Ertaş ekolünün yeni kuşak içindeki onlarca temsilcisinden bir adım öne çıkmıştır.Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da vermiş olduğu sayısız konserler ve dünya çapındaki sanatçılarla beraber gerçekleştirdiği sahne performansları ile dikkatleri çeken İsmail Altunsaray 18.03.2013 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Mugam Dünyası Festivalinde ülkemizi temsil etmiştir.