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    • 06.04.2021 20:03
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    . bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. son bölüm izle! (ATV)

    . bölüm izle! ATV ekranlarında her Salı akşamı yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu hafta da heyecan dolu bir bölümle daha ekranlara geliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. son bölüm izleme ekranı dizi severler tarafından sorgulanıyor. İşte canlı izleme ekranı!

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    EDHO 189. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. son bölüm izle! ATV

    EDHO 189. bölüm canlı izle! EDHO 189. bölüm izleme ekranı dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. EDHO 189. son bölüm 6 Nisan akşamı ATV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Dizide bu hafta; Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Üst üste yaşadıkları kayıplarla birbirlerine daha da kenetlenen ailenin içine bu kez giren kara kedi ise Alpaslan'ı ayağa kaldırmak için canla başla çalışan Pınar olur. Ömür ise Pınar'ın eşi İlyas'a karşı olan ilgisini hisseder.

    EDHO 189. BÖLÜM İZLE!

    Aşağıdaki bağlantıdan EDHO 189. bölümü izleyebilirsiniz.

    EDHO İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin sonunu hazırlayan Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşine yapılanı ödetmek gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu kararda en çok ailesine ve dostlarına güvenir. Tuncay'ı sorgulaması için İlyas'a izin veren Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar'ın yardımıyla Yavuz'u kendi tarafına çekmeye hazırlanır.

    Tuncay'ın söylediklerini dinlemesi için Yaman Korkmaz'ı çağıran İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, duydukları karşısında adeta şok yaşar. Tuncay, Korkmazlarla yeşermeye başlayan dostluk filizini kesmek için Yaman Korkmaz ve Avukat Ebru'nun gizli aşk yaşadığını Behzat'a söyler.

    Tuncay'ın yakalanmasıyla panik yaşayan istihbarat İlhan'ın yaptığı hamle ise ortalığı daha da karıştır. İlhan yüzünden Tuncay'ı elinden kaçıracağını anlayan Hızır Çakırbeyli, başka bir hamle yapar.

    Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Üst üste yaşadıkları kayıplarla birbirlerine daha da kenetlenen ailenin içine bu kez giren kara kedi ise Alpaslan'ı ayağa kaldırmak için canla başla çalışan Pınar olur. Ömür ise Pınar'ın eşi İlyas'a karşı olan ilgisini hisseder.

    Kimsesiz Doğan'a hamlesini yapan Hamdi Korkmaz, amacına ulaşamaz. Bu kez sıra Kimsesiz Doğan'a gelir. Karabasan gibi çökmeye hazırlanan Kimsesiz Doğan, Hamdi Kormaz'a dersini verir.
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    Haberler Televizyon EDHO 189. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. son bölüm izle! (ATV)