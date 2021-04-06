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    • 06.04.2021 16:47
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    kimdir, ? Oyuncu Aylin Akyüz'ün sağlık durumu nasıl? Fotoğrafı, Instagram adresi var mı?

    kimdir, ? Sorusu arama motorlarında aranmaya başladı. adlı diziside dublör oyuncu olarak çalışan Aylin Akyüz, rol aldığı trafik kazası sahnesinde önce aracın üzerine sonra da yere düşerek yaralandı. Apar topar hastaneye götürülen ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Akyüz, yoğun bakıma alındı. Bu gelişmeler sonrası, ', kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?' soruları merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

    Aylin Akyüz kimdir, kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl?

    . Olağan şüpheliler adlı diziside dublör oyuncu olarak çalışan Aylin Akyüz, rol aldığı trafik kazası sahnesinde önce aracın üzerine sonra da yere düşerek yaralandı. Apar topar hastaneye götürülen ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Akyüz, yoğun bakıma alındı. Bu gelişmeler sonrası, 'Dublör Aylin Akyüz kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?' soruları merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

    AYLİN AKYÜZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

    Aylin Akyüz, Oyunculuk eğitimi almıştır. Televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde dublör olarak görev yapan Akyüz daha önce çeşitli yapımlarda yan rollerde oynamıştır. Başarılı oyuncu özellikle aksiyon sahnelerinde dublörlük yapmak için özel eğitim almıştır. Akyüz hakkında başkaca bir bilgi bulunmamaktadır.

    AYLİN AKYÜZ FOTOĞRAFI, İNSTAGRAMI

    Dizi ve fimlerde dublör ve oyuncu olarak yer alan Aylin Akyüz'ün İnstagram hesabı ve fotoğrafı bulunmamaktadır. Öte yandan Akyüz hakkında Instagram üzerinde şöyle bir paylaşımda bulunuldu.

        AYLİN AKYÜZ'ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?

        Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu "Exxen" adlı platformda yayınlanmak üzere çekimleri halen devam eden "Olağan Şüpheliler" adlı dizinin setinde korkunç bir iş kazası yaşandı.

        Dizinin dublörü Aylin Akyüz kaza sonucu önce aracın üzerine sonra da yere düşerek yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Akyüz'ün beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Acun Ilıcalı henüz bir açıklama yapmazken, Akyüz'ün sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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        Haberler Magazin Aylin Akyüz kimdir, kaç yaşında? Oyuncu Aylin Akyüz'ün sağlık durumu nasıl? Fotoğrafı, Instagram adresi var mı?