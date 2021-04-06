. Olağan şüpheliler adlı diziside dublör oyuncu olarak çalışan Aylin Akyüz, rol aldığı trafik kazası sahnesinde önce aracın üzerine sonra da yere düşerek yaralandı. Apar topar hastaneye götürülen ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Akyüz, yoğun bakıma alındı. Bu gelişmeler sonrası, 'Dublör Aylin Akyüz kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?' soruları merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...
AYLİN AKYÜZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Aylin Akyüz, Oyunculuk eğitimi almıştır. Televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde dublör olarak görev yapan Akyüz daha önce çeşitli yapımlarda yan rollerde oynamıştır. Başarılı oyuncu özellikle aksiyon sahnelerinde dublörlük yapmak için özel eğitim almıştır. Akyüz hakkında başkaca bir bilgi bulunmamaktadır.
AYLİN AKYÜZ FOTOĞRAFI, İNSTAGRAMI
Dizi ve fimlerde dublör ve oyuncu olarak yer alan Aylin Akyüz'ün İnstagram hesabı ve fotoğrafı bulunmamaktadır. Öte yandan Akyüz hakkında Instagram üzerinde şöyle bir paylaşımda bulunuldu.