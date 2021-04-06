AYLİN AKYÜZ'ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu "Exxen" adlı platformda yayınlanmak üzere çekimleri halen devam eden "Olağan Şüpheliler" adlı dizinin setinde korkunç bir iş kazası yaşandı.

Dizinin dublörü Aylin Akyüz kaza sonucu önce aracın üzerine sonra da yere düşerek yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Akyüz'ün beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Acun Ilıcalı henüz bir açıklama yapmazken, Akyüz'ün sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.