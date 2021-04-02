Dizinin Mayıs ayında final yapacağı zaten biliniyor ve bunu, dizide Aliço karakterine hayat veren başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu da haftalar önce yaptığı açıklama ile doğrulamıştı. Dizinin son 13 bölümünde artık başka bir senaryoya geçtiğini, Çukur değil de sanki artık finale doğru başka bir dizi çekmeye başladıklarını ifade eden Rıza Kocaoğlu, aslında dizide yaşanacak olan sürpriz değişimlerin de haberini vermişti.