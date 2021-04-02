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    • 02.04.2021 15:19
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    'da finale sayılı vakit kala son dakika bombası patladı! Ayrılığa çeyrek saflar belli Vartolu büyük depreme hazır

    ekranlarında izleyici karşısına çıkan , Ekim 2017'de başlayan ekran macerasını bu sezon sonu itibariyle sonlandıracak. Başrollüne 'nin yer aldığı oyuncu kadrosunda , , , , gibi isimleri bulunduran Çukur finale yaklaşırken izleyicisini sürprizler ve son dakika gelişmelerinde de mahrum bırakmıyor. Senaryoda gelişen olaylar izleyicileri ters köşe yapmaya devam ediyor. Son bölümde yaşananların detayları burada...

    Ayrılığa çeyrek saflar belli Vartolu büyük depreme hazır

    Çukur'da finale sayılı vakit kala son dakika bombası patladı! Ayrılığa çeyrek saflar belli Vartolu büyük depreme hazır... Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili ve Damla Sönmez gibi isimlerin rol aldığı Show TV ekranlarını kasıp kavuran Çukur dizisi bu sezon yayın hayatını noktalamaya hazırlanıyor. Amca Cumali Koçovalı'nın kadroya dahil olmasının ardından heyecanın giderek arttığı Çukur'da hikaye giderek şekillenmeye başladı.

    Show TV ekranlarında Pazartesi akşamları izleyicisi ile buluşmakta olan fenomen dizi Çukur, final bölümüne her geçen gün daha da yaklaşıyor ve final yaklaştıkça Çukur dizisinde de gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

    Her bölümü ayrı bir aksiyona ve gelişmeye sahne olan Çukur dizisinde ayrılık çanları çalmaya başlarken, dizinin ele aldığı hikaye de git gide sona doğru şekillenmeye başladı.

        Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Nejat İşler, Necip Memilli, Rıza Kocaoğlu, Damla Sönmez, Burak Dakak ve Perihan Savaş isimlerinin yer aldığı fenomen dizi Çukur, son olarak 122. bölümü ile pazartesi akşamı Show TV ekranlarından izleyicileri ile buluştu. 29 Mart Pazartesi günü ekranlara gelen son bölümünde Çukur dizisinde kimsenin beklemediği gelişmeler yaşandı.

        Dizinin Mayıs ayında final yapacağı zaten biliniyor ve bunu, dizide Aliço karakterine hayat veren başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu da haftalar önce yaptığı açıklama ile doğrulamıştı. Dizinin son 13 bölümünde artık başka bir senaryoya geçtiğini, Çukur değil de sanki artık finale doğru başka bir dizi çekmeye başladıklarını ifade eden Rıza Kocaoğlu, aslında dizide yaşanacak olan sürpriz değişimlerin de haberini vermişti.

        Başarılı oyuncunun ipuçlarını verdiği ters köşe yapan gelişmeler, dizinin ekranlara gelen 122. ve son bölümünde, final sahnesinde izleyiciler ile buluştu, diziyi seyredenler yaşananlara inanamadı.

            ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE TERS KÖŞE

            Çukur dizisinin 29 Mart Pazartesi akşamı ekranlara gelen 122. ve son bölümünde yaşananlar yine ağızları açık bıraktı.

            Dizide Celasun karakterini canlandıran Kubilay Aka'nın Çukur dizisinden 123. bölümde ayrılacağı biliniyor ve izleyiciler kendisini bu ayrılığa hazırlarken, dizide Yamaç kendisine işkence eden Kulkan'ın adamı Cenk'ten intikamını aldı.

            Son bölümün final sahnesinde ise Cumali Amca'nın verdiği talimat ile Vartolu'nun Halil'e gerçekleştireceği baskın Akın Koçovalı tarafından engellendi. Akın son dakikada Yamaç'ın yanına geçti, Vartolu ve adamlarının saldırısını püskürttü. Çukur dizisindeki bu ters köşe, diziyi izleyenlerin ağzını adeta açık bıraktı.
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