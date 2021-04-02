Çukur'da finale sayılı vakit kala son dakika bombası patladı! Ayrılığa çeyrek saflar belli Vartolu büyük depreme hazır... Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili ve Damla Sönmez gibi isimlerin rol aldığı Show TV ekranlarını kasıp kavuran Çukur dizisi bu sezon yayın hayatını noktalamaya hazırlanıyor. Amca Cumali Koçovalı'nın kadroya dahil olmasının ardından heyecanın giderek arttığı Çukur'da hikaye giderek şekillenmeye başladı.
Show TV ekranlarında Pazartesi akşamları izleyicisi ile buluşmakta olan fenomen dizi Çukur, final bölümüne her geçen gün daha da yaklaşıyor ve final yaklaştıkça Çukur dizisinde de gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Her bölümü ayrı bir aksiyona ve gelişmeye sahne olan Çukur dizisinde ayrılık çanları çalmaya başlarken, dizinin ele aldığı hikaye de git gide sona doğru şekillenmeye başladı.