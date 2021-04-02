Akıncı'ya Kuruluş Osman'dan senaryoyu alaşağı edecek transfer! atv ekranlarında her şey tam tersine dönecek ortalık fena karışacak... ATV'nin sevilen dizisi Akıncı'nın güçlü oyuncu kadrosuna, Şevket Çapkınoğlu da katılıyor. Aksiyon dolu hikayesiyle dikkati çeken dizinin oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor.
Şevket Çapkınoğlu'nun canlandıracağı Şehmus karakteri 14. bölüm itibariyle izleyiciyle buluşacak.
Yeni karakterler ve gelişen senaryosuyla izleyicilerle buluşan dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan Şevket Çapkınoğlu, dizinin kült isimlerinden Cevdet Emiroğlu'yla kapanmamış bir hesaplaşması olan Şehmus karakteriyle ekrana gelecek.