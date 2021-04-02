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    • 02.04.2021 12:45
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    Akıncı'ya 'dan senaryoyu alaşağı edecek transfer! atv ekranlarında her şey tam tersine dönecek ortalık fena karışacak

    atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan cuma akşamlarının fenomen dizisi Akıncı'da dengeleri değiştirecek transfer... Yeni yılın ilk gününde izleyici karşısına çıkan, aksiyon dolu senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Akıncı'nın kadrosu giderek büyümeye devam ediyor. ’nun canlandıracağı Şehmus karakteri 14. bölüm itibariyle izleyiciyle buluşacak. Öte yandan Akıncı 14.yeni bölüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

    Akıncı'da senaryoyu alaşağı edecek transfer!

    Akıncı'ya Kuruluş Osman'dan senaryoyu alaşağı edecek transfer! atv ekranlarında her şey tam tersine dönecek ortalık fena karışacak... ATV'nin sevilen dizisi Akıncı'nın güçlü oyuncu kadrosuna, Şevket Çapkınoğlu da katılıyor. Aksiyon dolu hikayesiyle dikkati çeken dizinin oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor.

    Şevket Çapkınoğlu'nun canlandıracağı Şehmus karakteri 14. bölüm itibariyle izleyiciyle buluşacak.

    Yeni karakterler ve gelişen senaryosuyla izleyicilerle buluşan dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan Şevket Çapkınoğlu, dizinin kült isimlerinden Cevdet Emiroğlu'yla kapanmamış bir hesaplaşması olan Şehmus karakteriyle ekrana gelecek.

        Cevdet'le yıllar sonra karşılaşmalarının ardından kaderi değişecek olan Şehmus, dizinin sürprizlerinden biri olacak. Kirli bir geçmişe sahip, dizinin kötü karakterlerinden Şehmus'a hayat veren Şevket Çapkınoğlu izlenesi keyifli bir oyunculuk ortaya koyacak.

        Ünlü oyuncu Şevket Çapkınoğlu 13 Mart 1974 tarihinde doğmuştur. 45 yaşında olan Şevket Çapkınoğlu Balık burcudur. Şevket Çapkınoğlu oyuncu olarak tanınmaktadır. Şevket Çapkınoğlu 175 cm boyunda ve 73 kilodur. Gözleri kahverengi renktir. Atatürk Üniversitesi mezunudur. Son olarak Kuruluş Osman'da Megala karakterini canlandırdı.

        Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, yeni karakterlerin heyecan dolu yeni hikayeleriyle zenginleşen senaryosuyla Akıncı cuma akşamları saat 20.00'da izleyiciyle buluşuyor.

            AKINCI'NIN 14. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

            Diğer yandan Akıncı'nın 14. bölümünde yaşanacaklar merak ediliyor. İşte Akıncı'nın yeni bölümünün detayları...

            Akıncı Kor-Han'a karşı yaptığı hayatının en büyük savaşından zor da olsa galip çıkmayı başarmıştır. Ama Fatih, onu ve ailesini çok derinden etkileyecek bir kayıpla karşılaşacağını henüz bilmemektedir.

            Fatih yaşanılan bu büyük acıdan dolayı kendini suçlamaktadır. Akıncı olarak en sevdiği varlıklardan birini koruyamamıştır. Nergis ise hemen hemen aynı durumdadır. Bir anda bütün dünyası altüst olmuş, hayatta artık tek başına kaldığı müthiş bir trajedi yaşamıştır. Fatih'in ve Nergis'in yaşadığı bu büyük acıların ardında tek bir örgüt vardır. Acı Getirenler!

                Cevdet ise ona yapılan operasyon sonucunda her şeyini kaybetmiştir. Peşindekilerden kurtulmak için İstanbul'un en derinlerine iner. Artık yalnızdır ve intikamını almak için her şeyi yapacaktır. Fatih yeni bir karar alır. Ve bu yolda Fatih'i hiçbir güç durduramayacaktır.
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