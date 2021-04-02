Hainlerin inlerine giriyor soluklarını kesecek! Akıncı 14. yeni bölümde nefesler tutuluyor, gerilim arşa çıkacak!

Cevdet ise ona yapılan operasyon sonucunda her şeyini kaybetmiştir. Peşindekilerden kurtulmak için İstanbul'un en derinlerine iner. Artık yalnızdır ve intikamını almak için her şeyi yapacaktır. Fatih yeni bir karar alır. Ve bu yolda Fatih'i hiçbir güç durduramayacaktır.

AKINCI'NIN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU

Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtulur. Bu tuzağı ona kuranlar kimlerdir?

İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlamıştır. Kor-Han!

Cevdet ise Londra'dan döndüğünde Nergis'e yapılan saldırıyı araştırmaya başlar.