Hainlerin inlerine giriyor soluklarını kesecek! Akıncı 14. yeni bölümde nefesler tutuluyor, gerilim arşa çıkacak!

Akıncı 14.yeni bölümde nefesler tutulacak dengeler alaşağı olacak "Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." atv ekranlarının cuma akşamlarına damgasını vuran dizisi 14.yeni bölüm fragmanı nefesleri kesti. Fragmana, "Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." ifadeleri damga vurdu.
AKINCI 14.BÖLÜM'DE NELER YAŞANACAK?
Akıncı Kor-Han'a karşı yaptığı hayatının en büyük savaşından zor da olsa galip çıkmayı başarmıştır. Ama Fatih, onu ve ailesini çok derinden etkileyecek bir kayıpla karşılaşacağını henüz bilmemektedir.
Fatih yaşanılan bu büyük acıdan dolayı kendini suçlamaktadır. Akıncı olarak en sevdiği varlıklardan birini koruyamamıştır. Nergis ise hemen hemen aynı durumdadır. Bir anda bütün dünyası altüst olmuş, hayatta artık tek başına kaldığı müthiş bir trajedi yaşamıştır. Fatih'in ve Nergis'in yaşadığı bu büyük acıların ardında tek bir örgüt vardır. Acı Getirenler!
Cevdet ise ona yapılan operasyon sonucunda her şeyini kaybetmiştir. Peşindekilerden kurtulmak için İstanbul'un en derinlerine iner. Artık yalnızdır ve intikamını almak için her şeyi yapacaktır. Fatih yeni bir karar alır. Ve bu yolda Fatih'i hiçbir güç durduramayacaktır.
AKINCI'NIN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU
Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtulur. Bu tuzağı ona kuranlar kimlerdir?
İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlamıştır. Kor-Han!
Cevdet ise Londra'dan döndüğünde Nergis'e yapılan saldırıyı araştırmaya başlar.