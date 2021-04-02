Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 02.04.2021 14:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.04.2021 15:28
    ABONE OL

    Hainlerin inlerine giriyor soluklarını kesecek! Akıncı 14. yeni bölümde nefesler tutuluyor, gerilim arşa çıkacak!

    : 'nin sıra dışı konusuyla dikkat çeken dizisi Akıncı, 14. bölümüyle bu akşam izleyiciyi ekran başına kitleyecek. Dizinin son bölümünde, Akıncı Kor-Han'a karşı yaptığı hayatının en büyük savaşından zor da olsa galip çıkmayı başarmıştır. Ama , onu ve ailesini çok derinden etkileyecek bir kayıpla karşılaşacağını henüz bilmemektedir. Fatih'in ve s'in yaşadığı bu büyük acıların ardında tek bir örgüt vardır. Acı Getirenler! İşte aksiyon dolu sahneleriyle her cuma olduğu gibi bir kez daha izleyiciyi ekran başına kilitleyecek olan ...

    takvim.com.tr
    Akıncı 14.yeni bölümde gerilim arşa çıkacak!

    Akıncı 14.yeni bölümde nefesler tutulacak dengeler alaşağı olacak "Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." atv ekranlarının cuma akşamlarına damgasını vuran dizisi 14.yeni bölüm fragmanı nefesleri kesti. Fragmana, "Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." ifadeleri damga vurdu.

    AKINCI 14.BÖLÜM'DE NELER YAŞANACAK?

    Akıncı Kor-Han'a karşı yaptığı hayatının en büyük savaşından zor da olsa galip çıkmayı başarmıştır. Ama Fatih, onu ve ailesini çok derinden etkileyecek bir kayıpla karşılaşacağını henüz bilmemektedir.

    Fatih yaşanılan bu büyük acıdan dolayı kendini suçlamaktadır. Akıncı olarak en sevdiği varlıklardan birini koruyamamıştır. Nergis ise hemen hemen aynı durumdadır. Bir anda bütün dünyası altüst olmuş, hayatta artık tek başına kaldığı müthiş bir trajedi yaşamıştır. Fatih'in ve Nergis'in yaşadığı bu büyük acıların ardında tek bir örgüt vardır. Acı Getirenler!

    Cevdet ise ona yapılan operasyon sonucunda her şeyini kaybetmiştir. Peşindekilerden kurtulmak için İstanbul'un en derinlerine iner. Artık yalnızdır ve intikamını almak için her şeyi yapacaktır. Fatih yeni bir karar alır. Ve bu yolda Fatih'i hiçbir güç durduramayacaktır.

    AKINCI'NIN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU

    Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtulur. Bu tuzağı ona kuranlar kimlerdir?

    İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlamıştır. Kor-Han!

    Cevdet ise Londra'dan döndüğünde Nergis'e yapılan saldırıyı araştırmaya başlar.

        Nergis'e bu tuzağı kuran Aylin ve Köksal ise Cevdet'in kendilerine yaklaşmaması için harekete geçer.

        Cevdet, Gizli Yapı'nın bütün adamlarının öldürüldüğünü öğrenir. Bu işin arkasında Acı Getirenler'in olduğunu bilmemektedir.

        Onu çok daha kötü bir sürpriz beklemektedir. Kor-Han ise Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet eder. Akıncı hayatında karşılaştığı en güçlü düşman karşısında ne yapacaktır?

        AKINCI DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

        Köklerini Osmanlı tarihinden alan modern bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini konu alan Akıncı dizisinde Modern bir halk kahramanı hikayesi anlatılıyor. Akıncı dizisinde kamuajans'ta yer alan habere göre, başrolleri Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi paylaşırken dizinin kadrosunda; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan ve Deren Talu gibi isimler bulunuyor.

        Yapım: NTC Medya

        Yapımcı: Mehmet Yiğit Alp

        Yönetmen: Veli Çelik

        Proje Tasarım: Hakan Kandal

        Senaryo: Altuğ Küçük

        Oyuncular: Şükrü Özyıldız (Akıncı), Büşra Develi (Nergis Emiroğlu), Yıldıray Şahinler (Cevdet Emiroğlu), Tolga Tekin (Orhan), Erkan Bektaş (Kemal), Sermet Yeşil (Köksal), Didem İnselel (Aylin Emiroğlu), Yılmaz Bayraktar (Cüneyt), Müge Boz (Beste), Ayça Erturan (Filiz), Berrin Arısoy (Meryem Aktolga), Berrak Kuş (Hacer), Cansu Fırıncı (Emin), Atakan Hoşgören (Murat Aktolga), Mustafa Açılan (Taşkın), Hira Koyuncuoğlu (Güneş), Selin Çuhadaroğlu (Beyza Aktolga), Çağrı Erceber (Kor-Han), Deren Talu (Didem Emiroğlu), Deniz Gündoğdu (Meral), Ada Su Sarı (Yasemin), Jasmine Simin Berkiş (Yağmur), Ceren Karakoç (Selma), Efe Sorarlı (Ozan), Öykü Su Okur (Duygu), Bilgi Aydoğmuş (Yeliz), Arda Yeşillikçi (Emre), Serena Yapaöz (Özlem), Duygu Kum (Pervin), Burç Kümbetlioğlu (Tahsin)
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Magazin Hainlerin inlerine giriyor soluklarını kesecek! Akıncı 14. yeni bölümde nefesler tutuluyor, gerilim arşa çıkacak!