Camdaki Kız neden yok, zaman başlıyor? Camdaki Kız konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Gerçek bir aşk hikayesinden esinlenen dizi daha başlamadan büyük yankı uyandırdı ve hakkındaki bilgiler de sorgulanır oldu. Peki Camdaki Kız dizinin ilk bölümü hangi tarihte ekrana gelecek? İşte oyuncu kadrosu…
CAMDAKİ KIZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BUGÜN NEDEN YOK?
Camdaki Kız, her perşembe günü saat 20.00'da Kanal D ekranlarında olacak. Bugün başlaması beklenen yeni dizi yayın akışında yer almıyor, yerine yabancı sinema gören izleyiciler meraklandı. Tanıtımları ve ilk bölüm fragmanıyla oldukça dikkat çeken dizi ilk bölümüyle 8 Nisan Perşembe akşamı Kanal D'de yayınlanacak.
CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.