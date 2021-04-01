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    • 01.04.2021 12:08
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    14.yeni bölümde nefesler tutulacak dengeler alaşağı olacak ", senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..."

    ATV ekranlarının sevilen dizisi 'nın merakla beklenen 14. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sıra dışı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi Akıncı 14. yeni bölümü bir kez daha izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Dizinin son bölümünde, Nergis Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtulurken, İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlıyor; Kor-Han. Akıncı'nın 14. yeni bölüm fragmanında ", senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." sözleri dikkat çekti. Akıncı 14. yeni bölüm son fragmanı izle...

    Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli...

    Akıncı 14.yeni bölümde nefesler tutulacak dengeler alaşağı olacak "Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." atv ekranlarının cuma akşamlarına damgasını vuran dizisi 14.yeni bölüm fragmanı nefesleri kesti. Fragmana, "Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." ifadeleri damga vurdu.

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Akıncı'nın merakla beklenen 14. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    AKINCI'NIN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU

    Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtulur. Bu tuzağı ona kuranlar kimlerdir?

        İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlamıştır. Kor-Han!

        Cevdet ise Londra'dan döndüğünde Nergis'e yapılan saldırıyı araştırmaya başlar.

        Nergis'e bu tuzağı kuran Aylin ve Köksal ise Cevdet'in kendilerine yaklaşmaması için harekete geçer.

            Cevdet, Gizli Yapı'nın bütün adamlarının öldürüldüğünü öğrenir. Bu işin arkasında Acı Getirenler'in olduğunu bilmemektedir.

            Onu çok daha kötü bir sürpriz beklemektedir. Kor-Han ise Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet eder. Akıncı hayatında karşılaştığı en güçlü düşman karşısında ne yapacaktır?

            AKINCI DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

            Köklerini Osmanlı tarihinden alan modern bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini konu alan Akıncı dizisinde Modern bir halk kahramanı hikayesi anlatılıyor. Akıncı dizisinde kamuajans'ta yer alan habere göre, başrolleri Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi paylaşırken dizinin kadrosunda; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan ve Deren Talu gibi isimler bulunuyor.

                Oyuncular: Şükrü Özyıldız (Akıncı), Büşra Develi (Nergis Emiroğlu), Yıldıray Şahinler (Cevdet Emiroğlu), Tolga Tekin (Orhan), Erkan Bektaş (Kemal), Sermet Yeşil (Köksal), Didem İnselel (Aylin Emiroğlu), Yılmaz Bayraktar (Cüneyt), Müge Boz (Beste), Ayça Erturan (Filiz), Berrin Arısoy (Meryem Aktolga), Berrak Kuş (Hacer), Cansu Fırıncı (Emin), Atakan Hoşgören (Murat Aktolga), Mustafa Açılan (Taşkın), Hira Koyuncuoğlu (Güneş), Selin Çuhadaroğlu (Beyza Aktolga), Çağrı Erceber (Kor-Han), Deren Talu (Didem Emiroğlu), Deniz Gündoğdu (Meral), Ada Su Sarı (Yasemin), Jasmine Simin Berkiş (Yağmur), Ceren Karakoç (Selma), Efe Sorarlı (Ozan), Öykü Su Okur (Duygu), Bilgi Aydoğmuş (Yeliz), Arda Yeşillikçi (Emre), Serena Yapaöz (Özlem), Duygu Kum (Pervin), Burç Kümbetlioğlu (Tahsin)
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                Haberler Televizyon Akıncı 14.yeni bölümde nefesler tutulacak dengeler alaşağı olacak "Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..."