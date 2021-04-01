Akıncı 14.yeni bölümde nefesler tutulacak dengeler alaşağı olacak "Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." atv ekranlarının cuma akşamlarına damgasını vuran dizisi 14.yeni bölüm fragmanı nefesleri kesti. Fragmana, "Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." ifadeleri damga vurdu.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Akıncı'nın merakla beklenen 14. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
AKINCI'NIN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU
Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtulur. Bu tuzağı ona kuranlar kimlerdir?