Türk obalarına sancağı altında toplanmaları için çağrı yapan Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni fethedebilmek için ordusunu kurmak üzere hazırlığa girişir. Umur Bey ise Osman Bey'in tüm uyarılarına rağmen kızını kurtarabilmek için kendi planı doğrultusunda Nikola ile bir araya gelir. Nikola, Malhun Hatun'un hayatına karşılık Umur Bey'e bir teklif yapar.

Osman Bey, Malhun Hatun'u kurtarabilmek için Yarhisar Tekfuru'nu teslim edecek mi? Nikola ve Togay'ın Söğüt'ü vurmak için planı ne? Nikola, Umur Bey'e nasıl bir teklif yapacak? Konstantinopolis'ten gelen birlikler uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in çağrısına Türk beyleri nasıl yanıt verecek? Nikola ve Osman Bey arasındaki esir değiş tokuşunda hangi sürprizler yaşanacak?



