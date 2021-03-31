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    • 01.04.2021 03:30
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    fragman: Haine merhamet eden, mazluma ihanet eder | Kuruluş Osman 53. yeni bölüm fragmanı izle

    ATV izleyicisini çarşamba akşamları ekranları başına kilitleyen dizisinin 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde ne olacak? İşte "Haine merhamet eden, mazluma ihanet eder!" başlığıyla yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanı...

    Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı

    ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan Kuruluş Osman dizisinin 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanında "Haine merhamet eden, mazluma ihanet eder!" sözleri dikkat çekti.


    İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı...



    52. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? - KAYI OBASI ŞEHİTLERİNE AĞLIYOR

    Osman Bey, Umur Bey'in İnegöl Kalesi'ne teslim edeceği atlara el koyarken; Togay'ın saldırısını püskürten Kayılar, başta Abdurrahman Gazi olmak üzere şehitlerin acısıyla sarsılır. Umur Bey, İnegöl Kalesi'ne sızmak için Nikola ile ticarete devam kararı alır ancak bu planını Osman Bey'le paylaşmadığı için ikili arasındaki gerilim devam eder.

    OSMAN BEY, BİZANS KUVVETLERİNE BASKIN YAPIYOR

    Dündar Bey, Osman Bey'i bertaraf etmek için Togay'ı kullanmayı planlar. Savcı Bey, destek birliklerinin İnegöl'e yaklaştığı bilgisini getirince Osman Bey alplerini toplayarak harekete geçer.

    UMUR BEY KANITI TESLİM EDİYOR

    Şey Edebalı, Osman Bey ve Umur Bey arasındaki gerilime son vermek için ikisini de birbirinden habersiz dergahına davet eder. Umur Bey burada Malhun Hatun'un ele geçirdiği zihgiri Osman Bey'e teslim edince, obadaki hainin Dündar Bey olduğu ortaya çıkar.

        OSMAN BEY, TOGAY'DAN NASIL İNTİKAM ALACAK?

        Osman Bey, amcası Dündar Bey'in ihanetini öğrendiğinde ne yapacak? Osman Bey, düğün toyuna baskın yapan Togay'dan nasıl intikam alacak? Konstantinopolis'ten gelen Bizans kuvvetlerinin İnegöl'e erişmesini engellemek için ne yapılacak? Malhun Hatun, Osman Bey'in Bizans'la ticaretlerini engellemesine nasıl tepki verecek? Yaralanan Gonca Hatun'un akıbeti ne olacak? Can dostu Abdurrahman Gazi'yi kaybeden Bamsı Bey'in tepkisi ne olacak? Nikola, Togay'la olan ittifakını bozacak mı? Umur Bey, Osman Bey buluşmasında neler yaşanacak?

        KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Atv'nin reyting rekortmeni dizileri arasında yer alan çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman 51. bölümde Osman Bey'in hamleleri yine geceye damga vuracak. İşte Kuruluş Osman'da bu hafta yaşanacaklar...

        Kayı Obası'na gelerek Osman Bey'e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun'un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris'in teslim edilmesini ister. Malhun Hatun ve Umur Bey'in kendisinden habersiz iş tutmasından rahatsız olan Osman Bey, esir değiş tokuşu için zekice bir plan kurar.

        Türk obalarına sancağı altında toplanmaları için çağrı yapan Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni fethedebilmek için ordusunu kurmak üzere hazırlığa girişir. Umur Bey ise Osman Bey'in tüm uyarılarına rağmen kızını kurtarabilmek için kendi planı doğrultusunda Nikola ile bir araya gelir. Nikola, Malhun Hatun'un hayatına karşılık Umur Bey'e bir teklif yapar.

        Osman Bey, Malhun Hatun'u kurtarabilmek için Yarhisar Tekfuru'nu teslim edecek mi? Nikola ve Togay'ın Söğüt'ü vurmak için planı ne? Nikola, Umur Bey'e nasıl bir teklif yapacak? Konstantinopolis'ten gelen birlikler uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in çağrısına Türk beyleri nasıl yanıt verecek? Nikola ve Osman Bey arasındaki esir değiş tokuşunda hangi sürprizler yaşanacak?


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