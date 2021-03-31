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    • 31.03.2021 17:27
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    ! ? İşte fragman…

    Gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Özellikle film severler aksiyonve macera konulu Godzilla vs. Kong filminin hangi tarihte ve nasıl izleneceğini merak eder oldu. Yayınlanan fragman heyecanı ve beklentiyi daha da arttırdı, peki ? Filmin konusu nedir, oyun kadrosunda hangi isimler yer alıyor? Işte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Godzilla vs. Kong Türkiye vizyon tarihi!

    Godzilla vs. Kong Türkiye vizyon tarihi nedir? Godzilla vs. Kong nerede yayınlanacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Tüm dünyadaki koronavirüs salgınıyla mücadeleden dolayı filmlerin vizyon tarihleri de olumsuz etkilenmiş ertelenme ya da iptal yaşanmıştı. Peki Godzilla vs. Kong filmi için Türkiye'de yayınlanacağı tarih belli oldu mu? Online izlemek isteyenler nereden ulaşabilir?

    GODZILLA VS. KONG FRAGMANI

    GODZILLA VS. KONG TÜRKİYE VİZYON TARİHİ

    Warner Bros. Godzilla vs. Kong filminin beklenenden iki ay önce gösterileceğini duyurdu.

    Efsanevi canavarlar, 21 Mayıs yerine 26 Mart'ta sinemalarda ve yayın hizmeti HBO Max'te karşı karşıya gelecek.

    Godzilla vs. Kong, çıkışından sonra 30 gün boyunca HBO Max platformunda kalmaya devam edecek. Ayrıca filmin IMDb sayfasına göre Türkiye'deki gösterim tarihi 21 Mayıs 2021. Yani film, ABD'de ve HBO Max'te yayınlandıktan yaklaşık 2 ay sonra Türkiye'de vizyona girecek.

    GODZILLA VS. KONG KONUSU VE OYUNCULARI

    Beyaz perdenin iki ikonik canavarı olan Godzilla ve King Kong'un bir arada yer aldığı filmin yönetmenliğini düşük bütçeli korku filmleri You're Next ve The Guest ile dikkatleri üzerine çeken Adam Wingard üstleniyor. Filmin senaryo odasında ise Terry Rossio, Lindsey Beer, Patrick McKay, T.S. Nowlin, Jack Paglen, John D. Payne, J. Michael Straczynski ve Cat Vasko yer alıyor.

        Bu yılın en heyecanla beklenen filmlerinden olan Godzilla vs. Kong, gişe macerasına hızlı bir giriş yaptı. Sinemaların açık olduğu birçok ülkede geçtiğimiz hafta itibarıyla vizyon giren film, ilk hafta sonunda tam 122 milyon dolar hasılat yaparak rekor kırmayı başardı. Godzilla vs. Kong, pandemi döneminin açık ara farkla gişelere en hızlı giren Hollywood filmi oldu.

        Yaklaşık 200 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlanan Godzilla vs. Kong'un gişe macerasının sonunda en az 300 milyon doları geride bırakması bekleniyor. Pandemi dönemi ve HBO Max'a rağmen bu rakamlara ulaşacak olması büyük bir başarı olarak nitelendirilebilir. Pandemi dönemi olmasaydı büyük bir ihtimalle 1 milyar doları geçecekti.
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        Haberler Televizyon Godzilla vs. Kong Türkiye vizyon tarihi! Godzilla vs. Kong nerede yayınlanacak? İşte fragman…