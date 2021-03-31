Godzilla vs. Kong Türkiye vizyon tarihi nedir? Godzilla vs. Kong nerede yayınlanacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Tüm dünyadaki koronavirüs salgınıyla mücadeleden dolayı filmlerin vizyon tarihleri de olumsuz etkilenmiş ertelenme ya da iptal yaşanmıştı. Peki Godzilla vs. Kong filmi için Türkiye'de yayınlanacağı tarih belli oldu mu? Online izlemek isteyenler nereden ulaşabilir?
GODZILLA VS. KONG FRAGMANI
GODZILLA VS. KONG TÜRKİYE VİZYON TARİHİ
Warner Bros. Godzilla vs. Kong filminin beklenenden iki ay önce gösterileceğini duyurdu.
Efsanevi canavarlar, 21 Mayıs yerine 26 Mart'ta sinemalarda ve yayın hizmeti HBO Max'te karşı karşıya gelecek.
Godzilla vs. Kong, çıkışından sonra 30 gün boyunca HBO Max platformunda kalmaya devam edecek. Ayrıca filmin IMDb sayfasına göre Türkiye'deki gösterim tarihi 21 Mayıs 2021. Yani film, ABD'de ve HBO Max'te yayınlandıktan yaklaşık 2 ay sonra Türkiye'de vizyona girecek.
GODZILLA VS. KONG KONUSU VE OYUNCULARI
Beyaz perdenin iki ikonik canavarı olan Godzilla ve King Kong'un bir arada yer aldığı filmin yönetmenliğini düşük bütçeli korku filmleri You're Next ve The Guest ile dikkatleri üzerine çeken Adam Wingard üstleniyor. Filmin senaryo odasında ise Terry Rossio, Lindsey Beer, Patrick McKay, T.S. Nowlin, Jack Paglen, John D. Payne, J. Michael Straczynski ve Cat Vasko yer alıyor.