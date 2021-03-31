Bu yılın en heyecanla beklenen filmlerinden olan Godzilla vs. Kong, gişe macerasına hızlı bir giriş yaptı. Sinemaların açık olduğu birçok ülkede geçtiğimiz hafta itibarıyla vizyon giren film, ilk hafta sonunda tam 122 milyon dolar hasılat yaparak rekor kırmayı başardı. Godzilla vs. Kong, pandemi döneminin açık ara farkla gişelere en hızlı giren Hollywood filmi oldu.

Yaklaşık 200 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlanan Godzilla vs. Kong'un gişe macerasının sonunda en az 300 milyon doları geride bırakması bekleniyor. Pandemi dönemi ve HBO Max'a rağmen bu rakamlara ulaşacak olması büyük bir başarı olarak nitelendirilebilir. Pandemi dönemi olmasaydı büyük bir ihtimalle 1 milyar doları geçecekti.