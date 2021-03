Godzilla vs. Kong Türkiye vizyon tarihi nedir? Godzilla vs. Kong nerede yayınlanacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Tüm dünyadaki koronavirüs salgınıyla mücadeleden dolayı filmlerin vizyon tarihleri de olumsuz etkilenmiş ertelenme ya da iptal yaşanmıştı. Peki Godzilla vs. Kong filmi için Türkiye'de yayınlanacağı tarih belli oldu mu? Online izlemek isteyenler nereden ulaşabilir?