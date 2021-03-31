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    • 31.03.2021 18:20
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    hangi kanalda, ? , ?

    Gündemde yoğun bir şekilde hangi kanalda, ? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Daha başlamadan tanıtımlarıyla oldukça ilgi çeken ve büyük ses getiren yeni dizinin birinci bölüm fragmanı yayınlandı ve dizi severler tarafından hangi gün ve kanalda izleneceği merak konusu oldu. Bir yandan da , ? Sorularına cevap aranıyor. İşte Kırmızı Kamyon dizisi hakkında merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Kırmızı Kamyon hangi kanalda, ne zaman başlıyor?

    Kırmızı Kamyon hangi kanalda, ne zaman başlıyor? Kırmızı Kamyon konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve farklı konusu ile daha başlamadan merak konusu olan dizinin ilk bölüm tarihi belli olunca araştırmalar da başladı. Dizi severlerin merak ettiği Kırmızı Kamyon hakkında tüm bilgileri derledik.

    KIRMIZI KAMYON HANGİ GÜN HANGİ KANALDA?

    Yeni dizi ilk bölümü ile bu akşam 20:00'de Show TV ekranlarında olacak.

    KIRMIZI KAMYON KONUSU NEDİR?

    Yapımcılığını 10. Ev'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un süpervizörlüğünde Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Osman Kaya'nın oturduğu 'Kırmızı Kamyon' itfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatarak Türkiye'de daha önce yapılmamış bir işe imza atacak.

    İtfaiyecilerin zorlu hayatlarını, tehlike dolu maceralarını ve birbirlerine olan bağlarını anlatırken dram ve aksiyonu buluşturan 'Kırmızı Kamyon' dizisinden ilk tanıtım yayınlandı.

    KIRMIZI KAMYON OYUNCULARI KİMLER?

    Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır'dan oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Kırmızı Kamyon nefes kesen aksiyon sahneleri ve dramatik öyküsüyle daha ilk dakikasından itibaren izleyiciyi ekrana bağlayacak.

        KIRMIZI KAMYON 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

        Uğur hem karısını kaybettiği yangının faillerini bulup adalete teslim etmek, hem de hayatının anlamı kızı Ömrüm'ü yanına almak için amansız bir mücadeleye girecektir.

        Kendini insanları kurtarmaya adamış itfaiye başçavuşu Uğur, karanlık bir gecede karısını alevlerin arasından çekip çıkaramamıştır. Hayatının dönüm noktası olan bu olay sonrası eşini toprağa veren Uğur, biricik kızı Ömrüm'ü de kaybetmiştir. Ömrüm artık annesinin ailesinin yanına yerleştirilmiştir.

        Uğur'un bir zamanlar can dostu olan Cem, omuz omuza pek çok hayatı birlikte kurtardıkları dostuna artık düşmandır. Kız kardeşinin ölümüne Uğur'un sebep olduğunu düşünmektedir. Yeğeni Ömrüm'ün sevgi dolu bir aile ortamında büyümesini istediği için Uğur'la bir hukuk mücadelesi içine girmiştir.



        Çıkan bir yangına müdahale eden Uğur ve arkadaşları büyük bir başarı elde ederler. İçerde ölümü bekleyen çocukları kurtaran Uğur, daha söndürme çalışmaları sürerken karşılaştığı adamla bir yıl öncesine döner. Artık karısının ölümüne neden olan yangına dair bir ip ucuna ulaşmıştır. Uğur kundak çetesinin başına kadar uzanacak bu yolda ilk adımını atacaktır.

        Uğur hem karısını kaybettiği yangının faillerini bulup adalete teslim etmek, hem de hayatının anlamı kızı Ömrüm'ü yanına almak için amansız bir mücadeleye girecektir. Mahkemece atanan adli psikolog Yonca, Uğur'un savaşına tanıklık ederken, büyük kararı etkileyecek en önemli kişi olacaktır.
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