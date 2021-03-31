Yürekler yerle yeksan olacak! Akıncı 14. bölüm fragmanı: "Senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..."

atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Akıncı 13. bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. 13. bölümün ardından 14. bölüm merakla beklenirken 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana, "Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." ifadeleri damga vurdu. İstanbul Boğazının en güzel semtlerinden olan Kuzguncuk başta olmak üzere tarihi semtlerde çekimleri gerekleştirilen Akıncı, ayrıca platolarda da hayat buluyor.
"GİTTİĞİN BU YOL TEHLİKELİ..."
Fragmana, "Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." ifadeleri damga vurdu.
AKINCI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtulur. Bu tuzağı ona kuranlar kimlerdir? İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlamıştır. Kor-Han! Cevdet ise Londra'dan döndüğünde Nergis'e yapılan saldırıyı araştırmaya başlar. Nergis'e bu tuzağı kuran Aylin ve Köksal ise Cevdet'in kendilerine yaklaşmaması için harekete geçer. Cevdet, Gizli Yapı'nın bütün adamlarının öldürüldüğünü öğrenir. Bu işin arkasında Acı Getirenler'in olduğunu bilmemektedir. Onu çok daha kötü bir sürpriz beklemektedir. Kor-Han ise Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet eder. Akıncı hayatında karşılaştığı en güçlü düşman karşısında ne yapacaktır?
AKINCI DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI
Köklerini Osmanlı tarihinden alan modern bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini konu alan Akıncı dizisinde Modern bir halk kahramanı hikayesi anlatılıyor. Akıncı dizisinde kamuajans'ta yer alan habere göre, başrolleri Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi paylaşırken dizinin kadrosunda; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan ve Deren Talu gibi isimler bulunuyor.