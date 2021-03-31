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    • 31.03.2021 17:06
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    Yürekler yerle yeksan olacak! Akıncı 14. bölüm fragmanı: "Senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..."

    Atv'nin sıra dışı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi Akıncı 14. bölümü izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitleyecek. Akıncı'nın 14. yeni bölüm fragmanında ", senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." sözleri damga vurdu. Dizinin son bölümünde, Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtulurken, 'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlıyor; Kor-Han! İşte aksiyon dolu sahneleriyle her cuma olduğu gibi bir kez daha izleyiciyi ekran başına kilitleyecek olan ...

    takvim.com.tr
    Akıncı 14. bölüm fragmanı: Gittiğin bu yol tehlikeli...

    atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Akıncı 13. bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. 13. bölümün ardından 14. bölüm merakla beklenirken 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana, "Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." ifadeleri damga vurdu. İstanbul Boğazının en güzel semtlerinden olan Kuzguncuk başta olmak üzere tarihi semtlerde çekimleri gerekleştirilen Akıncı, ayrıca platolarda da hayat buluyor.

    "GİTTİĞİN BU YOL TEHLİKELİ..."

    Fragmana, "Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." ifadeleri damga vurdu.

    AKINCI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtulur. Bu tuzağı ona kuranlar kimlerdir? İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlamıştır. Kor-Han! Cevdet ise Londra'dan döndüğünde Nergis'e yapılan saldırıyı araştırmaya başlar. Nergis'e bu tuzağı kuran Aylin ve Köksal ise Cevdet'in kendilerine yaklaşmaması için harekete geçer. Cevdet, Gizli Yapı'nın bütün adamlarının öldürüldüğünü öğrenir. Bu işin arkasında Acı Getirenler'in olduğunu bilmemektedir. Onu çok daha kötü bir sürpriz beklemektedir. Kor-Han ise Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet eder. Akıncı hayatında karşılaştığı en güçlü düşman karşısında ne yapacaktır?

    AKINCI DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

    Köklerini Osmanlı tarihinden alan modern bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini konu alan Akıncı dizisinde Modern bir halk kahramanı hikayesi anlatılıyor. Akıncı dizisinde kamuajans'ta yer alan habere göre, başrolleri Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi paylaşırken dizinin kadrosunda; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan ve Deren Talu gibi isimler bulunuyor.

        Yapım: NTC Medya

        Yapımcı: Mehmet Yiğit Alp

        Yönetmen: Veli Çelik

        Proje Tasarım: Hakan Kandal

        Senaryo: Altuğ Küçük

        Oyuncular: Şükrü Özyıldız (Akıncı), Büşra Develi (Nergis Emiroğlu), Yıldıray Şahinler (Cevdet Emiroğlu), Tolga Tekin (Orhan), Erkan Bektaş (Kemal), Sermet Yeşil (Köksal), Didem İnselel (Aylin Emiroğlu), Yılmaz Bayraktar (Cüneyt), Müge Boz (Beste), Ayça Erturan (Filiz), Berrin Arısoy (Meryem Aktolga), Berrak Kuş (Hacer), Cansu Fırıncı (Emin), Atakan Hoşgören (Murat Aktolga), Mustafa Açılan (Taşkın), Hira Koyuncuoğlu (Güneş), Selin Çuhadaroğlu (Beyza Aktolga), Çağrı Erceber (Kor-Han), Deren Talu (Didem Emiroğlu), Deniz Gündoğdu (Meral), Ada Su Sarı (Yasemin), Jasmine Simin Berkiş (Yağmur), Ceren Karakoç (Selma), Efe Sorarlı (Ozan), Öykü Su Okur (Duygu), Bilgi Aydoğmuş (Yeliz), Arda Yeşillikçi (Emre), Serena Yapaöz (Özlem), Duygu Kum (Pervin), Burç Kümbetlioğlu (Tahsin)
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