atv'nin heyecanla takip edilen dizisi Akıncı 13. bölümüyle seyiriciyi ekrana kilitledi.

"ABLAMI SOKAK ORTASINDA VURURLARKEN NEREDEYDİN?"

13. bölümün ardından merakla beklenen 14. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmana, "Neredeydin ağabey? Ablamı sokak ortasında vururlarken neredeydin?" sözleri damga vurdu.

İşte 14. bölüm fragmanı:

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"SENİN GÖREVİN BU ŞEHRİ KORUMAK!"

Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtulur. Bu tuzağı ona kuranlar kimlerdir? İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlamıştır. Kor-Han! Cevdet ise Londra'dan döndüğünde Nergis'e yapılan saldırıyı araştırmaya başlar. Nergis'e bu tuzağı kuran Aylin ve Köksal ise Cevdet'in kendilerine yaklaşmaması için harekete geçer. Cevdet, Gizli Yapı'nın bütün adamlarının öldürüldüğünü öğrenir. Bu işin arkasında Acı Getirenler'in olduğunu bilmemektedir. Onu çok daha kötü bir sürpriz beklemektedir. Kor-Han ise Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet eder. Akıncı hayatında karşılaştığı en güçlü düşman karşısında ne yapacaktır?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN