ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi bu hafta yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide bu hafta Suzan'dan hiç beklemediği bir şey öğrenen Akif, büyük panik yaşar ve durumu idare etmekte zorlandı. Suzan'ı oyalamaya çalışırken işler sarpa sarar ve Suzan artık gemileri yakmaya karar verdi. Akif ve Nebahat karşı karşıya geldi. İşte Kardeşlerim 6. bölüm izle seçeneği...

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KARDEŞLERİM 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Evet pişmanım ama seninle burada yaşadığım için pişmanım"