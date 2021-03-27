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    • 27.03.2021 19:35
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    6. bölüm canlı izle! ATV canlı yayın ile

    ATV ekranlarında cumartesi günleri merakla takip edilen dizisi bu akşam 6. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümde Melisa'nın itirafı Kadir'i büyük açmaza sokar. Melisa'nın Kadir'e hazırladığı sürpriz, Kadir'i Ömer'e karşı zor duruma düşürdü. Kardeşlerin yaşadığı yaşam mücadelesi karşısında Şengül'ün merhametsizliği Orhan'ı iyice çileden çıkardı. İşte me linki

    Kardeşlerim 6. bölüm izle!

    ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi bu hafta yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide bu hafta Suzan'dan hiç beklemediği bir şey öğrenen Akif, büyük panik yaşar ve durumu idare etmekte zorlandı. Suzan'ı oyalamaya çalışırken işler sarpa sarar ve Suzan artık gemileri yakmaya karar verdi. Akif ve Nebahat karşı karşıya geldi. İşte Kardeşlerim 6. bölüm izle seçeneği...

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    KARDEŞLERİM SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KARDEŞLERİM 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "Evet pişmanım ama seninle burada yaşadığım için pişmanım"

    "Sizin servetinizde bizim gözyaşımız var!"

    Melisa'nın itirafı Kadir'i büyük açmaza sokar. Melisa'nın Kadir'e hazırladığı sürpriz, Kadir'i Ömer'e karşı zor duruma düşürür.

    Kardeşlerin yaşadığı yaşam mücadelesi karşısında Şengül'ün merhametsizliği Orhan'ı iyice çileden çıkarır.

        Suzan'dan hiç beklemediği bir şey öğrenen Akif, büyük panik yaşar ve durumu idare etmekte zorlanır. Suzan'ı oyalamaya çalışırken işler sarpa sarar ve Suzan artık gemileri yakmaya karar verir.

        Akif ve Nebahat karşı karşıya gelirler. Nebahat, Kadir'i ve kardeşlerini kullanarak öyle bir hamle yapar ki bütün gerçekler gün yüzüne çıkmaz üzeredir.
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