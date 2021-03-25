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    • 25.03.2021 13:01
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    can yakmaya devam ediyor Naci diziden ayrılıyor mu? da giderse ortalık karışır

    'in bu sezonki en önemli dizilerinden biri oldu . , , , gibi isimleri kadrosunda bulunduran, dikkat çeken konusu ve olay örgüsüyle yayınlandığı her yeni bölüm sonrası çok konuşulan Masumlar Apartmanı her an şoke eden bir ayrılığa imzasını atabilir. 'in hayat verdiği, Safiye'nin büyük aşkı diziden ayrılıyor mu? sorusu izleyici için bir krize dönüştü. Çok sevilen Naci Hoca karakterini izleyici daha çok seyretmen istese de Naci Hoca'nın akıbeti muallak. Peki, Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı Naci ayrıldı mı?

    Masumlar Apartmanı can yakmaya devam ediyor

    Masumlar Apartmanı can yakmaya devam ediyor Naci diziden ayrılıyor mu? Naci Hoca da giderse ortalık karışır... Masumlar Apartmanı 27.son bölüm ardından 28.yeni bölüm sabırsızlıkla bekleniyor. Nedeni ise Naci Hoca'nın diziden ayrılıp ayrılamayacağının merak edilmesi. 26. son bölümde trene bindiği görülen ancak 27.bölümde gitmediği ortaya çıkan, Tansel Öngel'in hayat verdiği Naci Hoca'nın akıbeti hala muallak. Naci, Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı? İşte, yanıtı...

    Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterinin geleceği merak ediliyor. Dizinin yakın takipçileri geçtiğimiz bölüm Naci'nin trene binip gittiğini görmüşlerdi. Naci, gençlik aşkı Safiye'yi son kez görebilmek için geri dönmüştü.

    Nacinin hastalığı dizinin izleyenleri tarafından biliniyor. Daha büyük acılara sebep vermemek için gitmeye karar veren Naci, bu konuda Han'ın ısrarlarına karşı geliyor.

        MASUMLAR APARTMANI NACİ AYRILDI MI?

        Dizinin son bölümlerinde Naci'nin hastalığı iyiden iyiye ilerlemiş ve Safiye'nin de bu anlara şahit olmasına neden olmuştu. Gitmeyi göze alamasa da son olanların ardından Han'ın da ısrarıyla Safiye için en iyisinin hemen gitmek olduğuna karar veren Naci, 26. bölümde trene binerek gittiği görüldü.

        Ancak sonraki sahne hakkında akıllarda soru işareti bırakan Masumlar Apartmanı dizisinde Deniz Tansel Öngel'in Naci karakteri hakkında Birsen Altuntaş yeni gelişmeyi duyurdu.

        Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Naci'nin Ankara'ya gideceğini ve yeniden dönüp dönmeyeceğinin de kesin olmadığı belirtildi. Sezon sonuna kadar Naci rolünün varlığının sürdürülmesi planlanırken karaktere ara verileceği yer aldı.

            Birsen Altuntaş yaptığı paylaşımda "Bu yıla damgasını vuran fenomen dizilerin başında gelen Masumlar Apartmanı'nda Naci dönemine ara veriliyor. Tansel Öngel'in hayat verdiği Naci, bu hafta Ankara'ya gidiyor. Başarılı oyuncunun tekrar diziye dönüp dönmeyeceği ise şimdilik net değil. Bir ara rolünün sezon sonuna kadar uzatılması gündeme gelen Öngel'in son olarak hikâyesine ara verilme kararı alındı. Bunda Safiye'nin karakterinin giderek naif olmaya başlamasının da etkisi olduğu konuşuluyor. Anlaşılan Deniz Madanoğlu'nun kaleme aldığı dizide Safiye'den tansiyon yaratmaya devam etmesi bekleniyor. Bu arada birçok dijital projeden teklif giden Tansel Öngel'in bir müzik şirketi de albüm yapmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

            Fakat Tansel Öngel'in oynadığı Naci rolünün dizideki varlığı yeni bölümde netlik kazanacak.
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