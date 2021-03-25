Birsen Altuntaş yaptığı paylaşımda "Bu yıla damgasını vuran fenomen dizilerin başında gelen Masumlar Apartmanı'nda Naci dönemine ara veriliyor. Tansel Öngel'in hayat verdiği Naci, bu hafta Ankara'ya gidiyor. Başarılı oyuncunun tekrar diziye dönüp dönmeyeceği ise şimdilik net değil. Bir ara rolünün sezon sonuna kadar uzatılması gündeme gelen Öngel'in son olarak hikâyesine ara verilme kararı alındı. Bunda Safiye'nin karakterinin giderek naif olmaya başlamasının da etkisi olduğu konuşuluyor. Anlaşılan Deniz Madanoğlu'nun kaleme aldığı dizide Safiye'den tansiyon yaratmaya devam etmesi bekleniyor. Bu arada birçok dijital projeden teklif giden Tansel Öngel'in bir müzik şirketi de albüm yapmasını istiyor" ifadelerini kullandı.