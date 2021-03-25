Masumlar Apartmanı can yakmaya devam ediyor Naci diziden ayrılıyor mu? Naci Hoca da giderse ortalık karışır... Masumlar Apartmanı 27.son bölüm ardından 28.yeni bölüm sabırsızlıkla bekleniyor. Nedeni ise Naci Hoca'nın diziden ayrılıp ayrılamayacağının merak edilmesi. 26. son bölümde trene bindiği görülen ancak 27.bölümde gitmediği ortaya çıkan, Tansel Öngel'in hayat verdiği Naci Hoca'nın akıbeti hala muallak. Naci, Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı? İşte, yanıtı...
Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterinin geleceği merak ediliyor. Dizinin yakın takipçileri geçtiğimiz bölüm Naci'nin trene binip gittiğini görmüşlerdi. Naci, gençlik aşkı Safiye'yi son kez görebilmek için geri dönmüştü.
Nacinin hastalığı dizinin izleyenleri tarafından biliniyor. Daha büyük acılara sebep vermemek için gitmeye karar veren Naci, bu konuda Han'ın ısrarlarına karşı geliyor.