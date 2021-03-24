OSMAN BEY'İN ÇAĞRISI KARŞILIK BULACAK MI?

Osman Bey, Malhun Hatun'u kurtarabilmek için Yarhisar Tekfuru'nu teslim edecek mi? Nikola ve Togay'ın Söğüt'ü vurmak için planı ne? Nikola, Umur Bey'e nasıl bir teklif yapacak?

Konstantinopolis'ten gelen birlikler uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in çağrısına Türk beyleri nasıl yanıt verecek? Nikola ve Osman Bey arasındaki esir değiş tokuşunda hangi sürprizler yaşanacak?