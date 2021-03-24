Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 52. bölüm fragmanı geldi.
İzleyiciyi ekrana kilitleyen Kuruluş Osman dizisinin 51. bölümünün ardından merakla beklenen 52. bölüm fragmanı geldi.
Kuruluş Osman 52. bölüm fragmanına "O hainin de vakti yaklaşmaktadır!" ifadeleri damga vurdu.
İşte Kuruluş Osman yeni fragmanı:
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kayı Obası'na gelerek Osman Bey'e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun'un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris'in teslim edilmesini ister. Malhun Hatun ve Umur Bey'in kendisinden habersiz iş tutmasından rahatsız olan Osman Bey, esir değiş tokuşu için zekice bir plan kurar.