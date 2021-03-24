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    • 25.03.2021 00:57
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    Kayı Obası hareketli! 52. bölüm fragmanı yayınlandı! "O hainin de vakti yaklaşmaktadır!"

    'nin sevilen dizisi 51. bölümüyle de seyircinin beğenisini kazandı. İzleyiciyi ekrana kilitleyen 51. bölümün ardından merakla beklenen 52. bölüm fragmanı geldi. Kuruluş Osman 52. bölüm fragmanına "O hainin de vakti yaklaşmaktadır!" ifadeleri damga vurdu. Kuruluş Osman 52. bölüm fragmanı izle...

    Kuruluş Osman 52. bölüm fragmanı

    Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 52. bölüm fragmanı geldi.

    İzleyiciyi ekrana kilitleyen Kuruluş Osman dizisinin 51. bölümünün ardından merakla beklenen 52. bölüm fragmanı geldi.

    Kuruluş Osman 52. bölüm fragmanına "O hainin de vakti yaklaşmaktadır!" ifadeleri damga vurdu.

    İşte Kuruluş Osman yeni fragmanı:

    SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Kayı Obası'na gelerek Osman Bey'e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun'un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris'in teslim edilmesini ister. Malhun Hatun ve Umur Bey'in kendisinden habersiz iş tutmasından rahatsız olan Osman Bey, esir değiş tokuşu için zekice bir plan kurar.

        NİKOLA'NIN UMUR BEY'E TEKLİFİ
        Türk obalarına sancağı altında toplanmaları için çağrı yapan Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni fethedebilmek için ordusunu kurmak üzere hazırlığa girişir. Umur Bey ise Osman Bey'in tüm uyarılarına rağmen kızını kurtarabilmek için kendi planı doğrultusunda Nikola ile bir araya gelir. Nikola, Malhun Hatun'un hayatına karşılık Umur Bey'e bir teklif yapar.

        OSMAN BEY'İN ÇAĞRISI KARŞILIK BULACAK MI?
        Osman Bey, Malhun Hatun'u kurtarabilmek için Yarhisar Tekfuru'nu teslim edecek mi? Nikola ve Togay'ın Söğüt'ü vurmak için planı ne? Nikola, Umur Bey'e nasıl bir teklif yapacak?

        Konstantinopolis'ten gelen birlikler uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in çağrısına Türk beyleri nasıl yanıt verecek? Nikola ve Osman Bey arasındaki esir değiş tokuşunda hangi sürprizler yaşanacak?
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        Haberler Televizyon Kayı Obası hareketli! Kuruluş Osman 52. bölüm fragmanı yayınlandı! "O hainin de vakti yaklaşmaktadır!"