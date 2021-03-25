Akrep dizisi bu akşam var mı? Yerli dizi Akrep neden yok?

AKREP DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Akrep dizisinin yeni bölüm tarihi ile ilgili herhangi bir açıklama gerçekleştirilmedi. Ancak dizinin, 1 Nisan Perşembe günü kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Akrep dizisinin geçtiğimiz haftalardaki bölümünde Fikret rolünü oynayan Bekir Aksoy, senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı. Bu vedanın ardından final iddiaları gündeme gelse de resmi olarak bir açıklama yapılmadı.