Akrep dizisi bu akşam var mı? Yerli dizi Akrep neden yok?

Akrep dizisi neden yok? Star TV ekranlarında yayınlanan Akrep bu akşam var mı sorusuna yanıt arayan dizi severlere yanıt geldi. Kanalın yayın akışında yer almayan dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki Akrep neden yok? Akrep yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
AKREP BU AKŞAM VAR MI?
Başrollerinde Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın yer aldığı Akrep dizisi, perşembe akşamları Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.
Ancak Star TV'nin 25 Mart Perşembe günü yayın akışında Akrep dizisinin 16. bölümü yerine Canavar Kamyonlar isimli sinema filmi yer aldı.
AKREP DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Akrep dizisinin yeni bölüm tarihi ile ilgili herhangi bir açıklama gerçekleştirilmedi. Ancak dizinin, 1 Nisan Perşembe günü kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.
Akrep dizisinin geçtiğimiz haftalardaki bölümünde Fikret rolünü oynayan Bekir Aksoy, senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı. Bu vedanın ardından final iddiaları gündeme gelse de resmi olarak bir açıklama yapılmadı.